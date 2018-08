Monsanto in beroep tegen miljoenenboete aan kankerpatiënt

In de Verenigde Staten moet chemiereus Monsanto voor het eerst een schadevergoeding van 289 miljoen dollar (252 miljoen euro) betalen aan een kankerpatiënt. Die zegt ziek te zijn geworden van onkruidverdelger Roundup.

Dewayne Johnson (46), een voormalige conciërge, gebruikte het glyfosaathoudende middel Roundup tussen 2012 en 2014 op de schoolterreinen van een stadje in de buurt van San Francisco, en dat zowat 30 keer per jaar.

De vader van twee kinderen kreeg twee jaar geleden de diagnose dat hij leed aan een non-hodgkinlymfoom, een ongeneeslijke kanker. Artsen stellen dat hij niet lang meer te leven heeft.

Achtergehouden

Volgens Johnson veroorzaakte Roundup zijn kanker en had Monsanto opzettelijk de risico's van het middel verzwegen. De man eiste meer dan 400 miljoen dollar schadevergoeding. Monsanto beweert dat niet kan worden vastgesteld dat de kanker is veroorzaakt door het bestrijdingsmiddel, maar beet in deze zaak toch in het zand en moet de terminale man 289 miljoen dollar betalen. Monsanto, dat recent door chemiereus Bayer werd gekocht voor 62,5 miljard dollar, gaat in beroep tegen de uitspraak.

Het is de eerste uitspraak in een rechtszaak rond de omstreden onkruidverdelger Roundup, maar er lopen nog duizenden andere gelijkaardige zaken. Ook in Europa ligt glyfosaat onder vuur. De Europese Unie besloot vorig jaar de vergunning van het mogelijk kankerverwekkende middel met vijf jaar te verlengen. Dat besluit is mede gebaseerd op het oordeel van de Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA dat het middel niet kankerverwekkend zou zijn.

Verboden