Monsterfusie gassector alsnog onzeker

Om de fusie op mededingingsvlak te doen slagen, deden zowel het Duitse Linde als het Amerikaanse Praxair toegevingen aan de concurrentieautoriteiten. Linde engageerde zich om voor 3,3 miljard dollar aan activiteiten in Amerika te verkopen aan zijn sectorgenoot Messer en het investeringsfonds CVC. Praxair beloofde ruim 5 miljard dollar aan gasactiviteiten in Europa aan een Japanse sectorgenoot, Taiyo Nippon Sanso, te verkopen. In België heeft Praxair vestigingen in Schoten, Westerlo en de haven van Antwerpen.