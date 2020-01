Na kwarteeuw nieuwe CEO voor Domo Chemicals

De Belg Yves Bonte, die overkomt van het Noorse Yara, moet 'het transformatieproces' na een grote overname leiden.

Domo Chemicals, de Belgische chemiespeler die in handen is van een tak van de bekende Beaulieu-familie De Clerck, krijgt na 26 jaar een nieuwe CEO. Alex Segers ruimt baan voor Yves Bonte, die overkomt van de Noorse meststoffenreus Yara. Dat maakte Domo Chemicals dinsdag bekend.

De wissel hangt samen met de grote overname die Domo Chemicals vorig jaar aankondigde. Door de inlijving van een belangrijk deel van de polyamidebusiness van Solvay verdubbelt Domo bijna in omzet naar 1,6 miljard euro. In 2018 was de groep nog goed voor ruim 900 miljoen euro aan inkomsten met 1.100 werknemers.

'Volgend hoofdstuk'

Volgens Domo is Bonte 'de ideale persoon om het volgende hoofdstuk van de groei van het bedrijf en het transformatieproces te leiden', aldus bestuurder Gregory De Clerck. Segers, die Domo leidde sinds de start van de chemieactiviteiten in 1994, zal een rol blijven spelen bij de integratie van de Solvay-tak in Domo. De overname zal naar verwachting eind januari een feit zijn.