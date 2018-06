Naam Monsanto verdwijnt

Het Duitse chemiebedrijf Bayer zal de naam Monsanto schrappen als de overname van de Amerikaanse zaadhandelaar rond is. Dat gebeurt wellicht later deze week.

Monsanto is de grootste producent van genetisch gemodificeerde zaden ter wereld, maar is al jaren een doelwit van milieuactivisten en heeft een slechte publieke reputatie.

'We willen onze dialoog met de maatschappij verdiepen. We zullen luisteren naar onze critici en samenwerken waar mogelijk', zei Werner Baumann, de CEO van Bayer, in een mededeling. 'Landbouw is te belangrijk om toe te laten dat ideologische verschillen een rem zetten op de vooruitgang.'