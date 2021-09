‘Nachtmerrie voor CEO’s’ gaat achter Solvay aan...

Een piepklein hefboomfonds brengt Solvay-topvrouw Ilham Kadri in een lastig parket. Een oude Italiaanse fabriek dreigt het bedrijf reputatieschade op te leveren.

Het activistische beleggingsfonds Bluebell Capital Partners is sinds enkele maanden een luis in de pels van Solvay en van Khadri. Het fonds verwijt het chemiebedrijf zijn ogen te sluiten voor de milieuvervuiling door een sodafabriek in het Italiaanse badplaatsje Rosignano, iets ten zuiden van Pisa. Nadat het fonds in mei al een massa vragen had afgevuurd op de algemene vergadering, voerde het woensdag de druk op met een naar Reuters uitgelekte brief aan de raad van bestuur, waarin het ontslag van Kadri wordt geëist.

Welk probleem klaagt Bluebell precies aan?

De meer dan een eeuw oude fabriek loost het restafval van zijn sodaproductie rechtstreeks in de zee. Dat is lokale milieuverenigingen al jaren een doorn in het oog en was eind 2019 ook onderwerp van een twee uur durende documentaire op de Italiaanse openbare omroep RAI. Het afval bestaat voornamelijk uit poedervormig kalksteen, die het kustwater vertroebelt en de stranden een onnatuurlijke witte kleur geeft. Maar in de meer dan 200 ton die jaarlijks wordt geloosd, zitten ook sporen van zware metalen als arseen, cadmium, koper en zink, en enkele tientallen kilo’s kwik.

Is er een risico voor mens en milieu?

200 ton afval Solvay loost jaarlijks meer dan 200 ton residu van zijn sodaproductie in de Middellandse Zee. Het gaat vooral om kalksteen, maar er zitten ook sporen van zware metalen in.

Solvay verdedigt zich met het argument dat kalksteen een ‘natuurlijk product’ is dat geen schade oplevert voor fauna, flora en mensen. Op zich klopt dat, al klagen natuuractivisten wel dat de plantengroei in zee belemmerd en zelfs vernietigd wordt door het troebele water. Volgens Solvay heeft de geloosde kalk zelfs positieve neveneffecten: de stranden worden er witter van en de zee blauwer, lezen we op de website van het bedrijf. ‘Bovendien helpt het de erosie van de kustlijn tegen te gaan.’

Over de sporen van zware metalen zegt Solvay dat die ‘van nature’ voorkomen in kalksteen en andere steensoorten, maar dat ze ongevaarlijk zijn omdat ze ingekapseld zitten in het gesteente. ‘Ze kunnen niet opgenomen worden door levende organismen, inclusief mensen en vissen.’ De regelmatige controles op het zwemwater tonen geen risico’s aan, zegt Solvay.

Milieuactivisten weerleggen de claims van Solvay met een wetenschappelijke studie uit 2017, die aantoont dat Rosignano een bovengemiddelde sterftegraad heeft door chronisch degeneratieve aandoeningen, zoals hart- en zenuwziektes. Die worden in de studie gelinkt aan milieuvervuiling door zware metalen. Solvay antwoordt daarop dat het zelf geen zware metalen gebruikt in zijn productieproces en dat een oorzakelijk verband met een hogere sterfte niet bewezen is.

Is de positie van Kadri bedreigd?

Als niets gebeurt, dreigt de reputatieschade voor Solvay op te lopen.

Op korte termijn zeker niet. De topvrouw kreeg woensdag prompt de steun van haar raad van bestuur en van voorzitter Nicolas Boël, die haar inspanningen voor duurzaamheid prees. Toch valt niet uit te sluiten dat andere activistische beleggers moed putten uit de actie van Bluebell en het bedrijf blijven bestoken. Als niets gebeurt, dreigt de reputatieschade voor Solvay op te lopen. Dat kan financiële gevolgen hebben, indien beleggers het aandeel dumpen of als klanten afhaken omdat ze vragen hebben bij het duurzaamheidsbeleid.

Wat of wie is Bluebell?

Emmanuel Faber werd de laan uitgestuurd bij Danone. ©REUTERS

Bluebell is in de eerste plaats een hefboomfonds dat geld probeert te verdienen met een activistische aanpak. Financieel stelt het weinig voor, met amper 70 miljoen euro onder beheer. Maar Bluebell heeft wel een reputatie als ‘de ergste nachtmerrie voor CEO’s’, zoals Bloomberg eerder dit jaar schreef.

Bluebell treedt vaak op als gangmaker voor grotere hefboomfondsen, die zich bij zijn eisen aansluiten. Zijn grootste succes tot nu toe was de afzetting van Danone-topman Emmanuel Faber, die volgens het fonds onvoldoende rendement creëerde. Eerder moest ook de topman van het modebedrijf Hugo Boss de duimen leggen. Andere mikpunten van het fonds waren de luchtvaartgroep Lufthansa, de windmolenbouwer Vestas en de Italiaanse bank Mediobanca.

Achter het fonds zit een groep voornamelijk Italiaanse ex-zakenbankiers. De voorzitter is Francesco Trapani, die van 1984 tot 2013 de luxegroep Bulgari leidde.

Wat is hun motivatie om Solvay aan te pakken?