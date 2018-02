'Nederlands pensioenfonds biedt op chemietak Akzo Nobel'

PGGM, het grootste pensioenfonds van Nederland, gaat samen met de Amerikaanse investeringsfirma Apollo een bod uitbrengen op de chemietak van verfbedrijf AkzoNobel.

Dat schrijft The Financial Times maandag. Volgens de krant neemt Apollo de leiding in het bod en wordt PGGM, met 200 miljard euro onder beheer het grootste pensioenfonds van Nederland, een minderheidspartner.

Apollo werkt ook al samen met de Duitse chemiegroep Lanxess in de biedstrijd rond de divisie van AkzoNobel .

Rendabel

Toen AkzoNobel in maart vorig jaar het ongewenste bod van zijn concurrent PPG voor het eerst afsloeg, beloofde de Nederlandse verfmultinational - waar sinds juli de Belgische CEO Thierry Vanlancker aan het roer staat - om zijn afdeling Specialty Chemicals binnen twaalf maanden af te splitsen.

Die divisie maakt chemische producten zoals polymeren, chlooralkali en zout, die terug te vinden zijn in producten zoals ijs, asfalt, haargel, soep en zeep. De chemietak is opvallend rendabel, maar heeft nood aan grote investeringen, die de groei van het bedrijf kunnen belemmeren.

Beurs

Dat het tot een verkoop van de chemiepoot komt, is nog geen uitgemaakte zaak. AkzoNobel kan de tak ook als apart bedrijf naar de beurs brengen. De hele oefening zou hoe dan ook in april rond moeten zijn.

Het doel van de afstoting van de chemietak is duidelijk: waarde creëren. Twee aparte bedrijven zijn in die theorie meer waard dan een onsamenhangend industrieel conglomeraat. Door afscheid te nemen van de chemie kan AkzoNobel focussen op zijn verven, bekend van de merken Sikkens, Trimetal en Levis, en de lakken en coatings die het levert voor auto’s (Mercedes), vliegtuigen (Airbus), meubelen (IKEA) en elektronica (Dell). Zo kan het de rendabiliteit van de verftak verhogen, die door de lage vraag in Europa slechter presteert dan de concurrentie.