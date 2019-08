Nieuwe CEO voor BASF Antwerpen

Wouter De Geest stopt op 1 januari als CEO van het chemiebedrijf BASF Antwerpen. Zijn opvolger, Jan Remeysen, is binnenshuis gevonden.

BASF Antwerpen is het grootste chemische productiecentrum van België, met ruim 3.200 medewerkers en een jaaromzet van 6 miljard euro. Wouter De Geest, die de voorbije 12 jaar de CEO was, geeft begin volgend jaar de operationele leiding door aan Jan Remeysen.

Schermvullende weergave Wouter De Geest geeft de operationele leiding over BASF Antwerpen door. ©Dieter Telemans

De Geest, die woensdag 65 werd, blijft wel nog lid van de raad van bestuur. Hij begon bij BASF in 1982. De Geest is ook de voorzitter van de werkgeversorganisatie VOKA en van de chemiekoepel Essenscia.

Antwerpen en Ludwigshafen

Jan Remeysen (°1968) is een doctor in de scheikunde en heeft een lange staat van dienst bij BASF. Hij begon zijn carrière in 1996 op de Milieudienst bij BASF Antwerpen en groeide in 2003 door tot afdelingshoofd Milieu, Gezondheid, Veiligheid, Energiebeleid en Communicatie.

Met Jan komt een bekend gezicht met veel relevante ervaring en een groot engagement aan het hoofd. Wouter De Geest Huidige CEO BASF Antwerpen

In 2005 kwam hij aan het hoofd van de Polyamide- en Voorproductenafdeling. Vanaf 2010 werkte hij vanuit de hoofdzetel van BASF in het Duitse Ludwigshafen, waar hij diverse functies in de globale BASF-productiewereld innam en internationale ervaring opdeed.

Bij zijn terugkeer naar Antwerpen eind 2014, werd Remeysen vicechef van de productieafdeling Isocyanaten en Precursors, een functie die hij tot nu vervulde.

Tweede grootste

De Geest: 'Met Jan komt een bekend gezicht met veel relevante ervaring en een groot engagement aan het hoofd van een bedrijf dat in volle ontwikkeling is. Als tweede grootste site in de BASF-groep is het belangrijk een leider te hebben die vertrouwd is met onze kerntaak als productiesite, maar ook het belang van de ondersteunende diensten en onze strategische partners op en buiten de site weet in te schatten.'