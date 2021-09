Nieuwe recyclagetak helpt Campine aan recordwinst

'We kunnen de duurdere grondstoffen onmiddellijk doorrekenen, het komt er vooral op aan die grondstoffen te vinden', zegt CEO Wim De Vos.

Campine heeft over de eerste jaarhelft niet gewoon de impact van de coronacrisis verteerd, de specialist in recyclage van autobatterijen legde zelfs recordresultaten voor. De omzet steeg tegenover de eerste helft van 2020 29 procent tot 106,3 miljoen euro. De bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) vervijfvoudigde tot 10,9 miljoen, zelfs tegenover de eerste helft van 2019 was er bijna een verdubbeling (zie tabel). Netto kwam de winst uit op 6,6 miljoen euro of 4,40 euro per aandeel.

'De vraag naar al onze producten is hoog sinds begin dit jaar', zegt CEO Wim De Vos. Campine is één van de Europese marktleiders in de recyclage van lood uit autobatterijen en produceert het vlamvertragende antimoontrioxide, dat onder meer in isolatiepanelen, autodashboards en kleding wordt gebruikt. Veel van die eindmarkten, denk aan de autosector of de renovatiemarkt in de bouw, boomen.

'Het komt er vooral op aan voldoende grondstoffen te vinden tegen redelijke prijzen, we kunnen de hogere kosten vrijwel onmiddellijk doorrekenen', zegt De Vos. Moeilijkst was antimoon. Een grote vraag naar antimoontrioxide in de westerse wereld botste op een lager aanbod van antimoonerts door Covid-19-gerelateerde mijnsluitingen. Een schaarste waar nog eens de explosieve stijging van de scheepvaarttarieven bovenop kwam.

'Dankzij ons leveranciersnetwerk konden we de levering van antimoonmetaal nipt garanderen', klinkt het. 'We werden geholpen door de nieuwste investering in recyclage, waarbij we in Beerse antimoon herwinnen uit afvalstromen', zegt afdelingshoofd Hans Vercammen. 'Door de fors hogere antimoonprijzen draagt deze nieuwe installatie versneld bij tot de resultaten.'

De winstbijdrage van de antimoonafdeling Specialty Chemicals steeg tot 6,3 miljoen, van 1,7 miljoen in de eerste helft van 2020 en 0,5 miljoen in 2019. Een deel is te danken aan de verdubbeling van de antimoonprijzen tot een piek van 12.000 dollar per ton. Maar er speelde ook een boekhoudeffect omdat eerst uit de nog goedkope ingekochte voorraad geput wordt ('FIFO'). Eenzelfde voorraadeffect speelde ook bij de sterke winstgroei van onder meer Bekaert en Balta.