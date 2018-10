Nobelprijs Scheikunde voor enzymenonderzoek

De Nobelprijs voor de Scheikunde is dit jaar voor de helft toegekend aan de Amerikaanse Frances Arnold en voor de andere helft aan de Amerikaan George Smith en de Brit Gregory Winter.

Ze krijgen de prijs voor hun bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen in de chemische industrie, met name om proteïnen te ontwikkelen en om enzymen in een bepaalde gerichte manier te laten ontwikkelen.