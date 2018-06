Oleon investeert 20 miljoen in groene chemie

Het Gentse chemiebedrijf investeert in een nieuwe productie-eenheid voor groenere cosmetica en autolak. Het verwacht zijn wereldwijde marktaandeel te verdubbelen tot 28 procent.

Oleon, dat gevestigd is in de Gentse havenzone, is de grootste oleochemische producent van Europa. Het bedrijf is gespecialiseerd in het verwerken van plantaardige oliën en dierlijke vetten tot oleochemische producten zoals vetzuren en esters. Zijn producten zijn niet snel als eindproduct in de te winkel vinden omdat ze doorgaans als bouwstenen gebruikt worden in een brede waaier aan producten zoals voeding, cosmetica, zepen en coatings. Het bedrijf is een van de vaste waarden in de groene chemie van België en Europa.

Marktaandeel verdubbelen

Woensdag huldigde Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters (N-VA) een nieuwe productie-eenheid in. Oleon investeert 20 miljoen euro in een nieuwe isostearine-unit, die in juni 2016 werd opgestart. Op de site in Ertvelde zal de eenheid grondstoffen produceren voor groenere cosmetica en autolak. Het bedrijf hoopt Oleons marktaandeel te verdubbelen van 15 naar 28 procent. 'We hebben al heel wat geïnvesteerd, onder andere in biodiesel en vetzuren. Maar 20 miljoen is zeker een stevige investering voor ons', zegt Eddy Feijen, managing director base oleochemicals.

De nieuwe unit maakt dimeren, moleculen afgeleid van zachte oliën met heel wat interessante gemeenschappen. Zo zijn ze waterafstotend, flexibel en bestand tegen UV-stralen waardoor ze de ideale bouwsteen zijn van coatings, zoals autolak. Ook het vetzuur isostearine wordt in heel wat producten gebruikt omdat het temperatuur- en geurresistent is, ideaal voor cosmetische producten en andere smeermiddelen.

Dankzij de optimalisering van het productieproces kan de hoeveelheid isostearine aan het eind van het proces verdubbelen van 15 naar 38 procent. Een andere innovatie is dat de nieuwe productie gebeurt op basis van zonnebloemolie in plaats van koolzaad. 'Vlaanderen is niet rijk aan grondstoffen. We moeten bijna alles importeren. Als we erin slagen die grondstoffen beter aan te wenden betekent dat winst voor onze regio, industrie en bevolking', zei Muyters tijdens de inhuldiging.

Groene cosmetica

'De jongste jaren is de markt zich bewust geworden van de nood aan groene, hernieuwbare grondstoffen. De vraag naar duurzame cosmetica is enorm gegroeid. We hebben onze afzet alleen maar zien stijgen en daarom kon die investering niet uitblijven', legt Feijen uit. 'Vroeger associeerden mensen 'groen' automatisch met kwalitatief ondergeschikt, maar dat klopt niet meer. Biologische en hernieuwbare grondstoffen zijn minstens even performant of zelfs beter dan chemische producten.' Hij haalt de trend naar groene smeermiddelen aan. 'Neem de tandwielkasten in een windmolen. Het is niet gemakkelijk om het smeermiddel om de zoveel maanden te vervangen. Het moet de hele levensloop van een windmolen kunnen meegaan en dan zijn onze groene smeermiddelen ideaal', zegt Feijen.

Concurrentie uit Azië

In 1957 richtte PetroFina Oleochim nv in Ertvelde op, een tak die zich met oleochemie ging bezighouden. Pas in 2001, na een overname en fusie, ontstond Oleon. Daarna breidde het uit naar onder andere Duitsland (Emmerich), Frankrijk (Venette) en Maleisië (Port Klang). Bijna tien jaar geleden, in januari 2009, werd Oleon geïntegreerd in de Franse groep Avril, actief in de oliezadensector.

Oleon wist als een van de weinige Europese bedrijven te overleven toen een groot deel van de oleochemie naar Indonesië en Maleisië verhuisde. Voormalig CEO, Chris Depreeuw, zei enkele jaren geleden nog dat innovatie een van de belangrijkste troeven was in de strijd tegen de concurrentie uit Azië.