‘Ooit vliegen we allemaal op gebruikte frituurolie’...

De Belg Peter Vanacker staat aan het hoofd van Neste, het grootste bedrijf van Finland met een beurswaarde van 40 miljard euro. Met biodiesel en biokerosine zal Neste ons bijna emissieloos laten rijden en vliegen. ‘Ik ben een koppige optimist, en met technologie is veel mogelijk.’

Geen seconde heeft hij getwijfeld toen hem gevraagd werd Neste, het grootste bedrijf van Finland, te leiden. ‘Ik ben 55. Mogelijk is dit het laatste rondje in mijn carrière. Dan wil je - als ingenieur - iets doen rond innovatie en duurzaamheid. Toen ik het vertelde aan mijn dochter - ze was toen 20 - zei ze: ‘Pappie, ik ben fier op je, want je doet iets voor onze generatie.’ Ze is daar veel mee bezig. Ze is vegan. En ik? Nee, ik eet alles.’ (lacht)

Neste heeft zich als voormalig staatsoliebedrijf omgevormd tot wereldleider in de productie van biobrandstoffen op basis van afvalstoffen, zoals residuen van vis- en varkensvetten of gebruikte frituurolie. In Californië, Scandinavië en Nederland en sinds kort ook in enkele Belgische Q8-tankstations kan je je tank volpompen met 100 procent hernieuwbare diesel. KLM en Lufthansa gebruiken de biokerosine van Neste al in hun vliegtuigen. 100 procent CO₂-reductie tegenover fossiele brandstoffen, daar zit Neste nog niet. ‘90 procent voor weg- en 80 procent voor luchttransport. Maar we zijn op weg.’

Neste Opgericht in 1948 als staatsoliebedrijf, om de oliebevoorrading van Finland te waarborgen.

De Finse overheid bezit 35 procent van de aandelen.

Omgebouwd naar een producent van hernieuwbare brandstoffen voor auto’s, vrachtwagens en vliegtuigen.

Beurswaarde : 40 miljard euro.

: 40 miljard euro. Personeel : 5.000.

: 5.000. Productievestigingen in Finland, Singapore en Rotterdam.

11,8 miljard euro omzet en 1,4 miljard euro nettowinst in 2020.

en 1,4 miljard euro in 2020. Het nummer 4 in de Corporate Knights-lijst van de duurzaamste bedrijven.

De klanten van Neste stootten vorig jaar 10 miljoen ton minder CO₂ uit dankzij de Neste-brandstoffen. Dat komt overeen met zo’n 10 procent van de uitstoot van heel Vlaanderen. Het aandeel staat op de watchlist van alle ESG-fondsen. ‘Vorig jaar haalden we 1,4 miljard euro nettowinst. We bewijzen dat geld verdienen en duurzaamheid combineren mogelijk is.’

Vanacker heeft een rijkgevulde carrière achter de rug, vooral in Duitsland. Eerst bij Bayer, daarna als CEO van twee chemiebedrijven. Dat Duitse verleden sijpelt af en toe door in zijn woorden. Hij hield er ook twee voetbalabonnementen bij Bayer Leverkusen aan over. ‘Vroeger gingen we met het hele gezin, nu gaan mijn kinderen alleen. Ze studeren in Duitsland.’

Mijn dochter zei me: ‘Pappie, ik ben fier op je, want je doet iets voor onze generatie.’ Peter Vanacker CEO Neste

Vanacker woont in Finland, maar we spreken hem in zijn pied-à-terre in Brugge. Hij is de zoon van twee zelfstandigen. Zijn moeder had een naaiatelier, zijn vader was binnenhuisarchitect. ‘Ik ben opgegroeid met design’, zegt hij. Al is daar niets van te merken in het kantoor waar hij ons ontvangt. Witte tafel en kast, printer, laptop, kabels en een tapijtje. ‘Het is eerder spartaans ingericht. Dat past bij het bedrijf. Down-to-earth.’

Door het raam zien we een haag. ‘Maar vanuit mijn kantoor in Finland kijk ik uit over de zee en eilandjes langs de kust. Daar hou ik van. Windsurfen was vroeger mijn sport. Ik werkte als jobstudent ’s nachts in een bakkerij in Wervik. Dan 60 kilometer met de fiets naar Nieuwpoort, de plank op, en terug. Nu zeil ik af en toe.’ In Finland blijft het bij ‘een toertje met de hond’. ‘Bijna elke dag wandel ik vanaf ons huis door het bos tot aan de zee en terug. Een kwartier of halfuur, meer moet dat niet zijn. Maar het is wel nodig. Na een dag met 16 videoconferenties zeg ik ’s avonds soms tegen mijn vrouw: ‘Het is genoeg geweest.’’

Wilde u altijd al CEO worden?

Peter Vanacker: ‘Je rolt daarin. Destijds heb ik voor mijn thesis een prijs gewonnen. Daarna kreeg ik meerdere aanbiedingen. Ik heb toen voor Bayer gekozen. Ik wou een internationale carrière. Na vier jaar België heb ik nooit meer in eigen land gewerkt. Ik wou niet in het labo blijven, maar afdelingen leiden. Je leert dat gaandeweg.’

U bent niet alleen CEO van het grootste bedrijf in Finland. U bent ook de eerste buitenlandse CEO. Legt dat extra druk?

Vanacker: ‘‘Fit to culture’ was een belangrijke voorwaarde in het selectieproces. Finnen zijn aangename mensen. Terughoudend. Ze schreeuwen niet van de daken, maar werken hard. Dat zie ik ook in Vlaanderen. Ik herken me daarin. Ik ben na mijn aanstelling meteen naar Finland verhuisd. Als engagement is dat belangrijk. En nee, ik spreek geen Fins. Dat is enorm moeilijk om onder de knie te krijgen.’

Amper drie maanden na uw aantreden hebt u beslist 1,5 miljard euro te investeren in een nieuwe bioraffinaderij in Singapore. Een gewaagde beslissing.

Vanacker: ‘De markt is er klaar voor. We zagen dat er meer regelgeving op komst was voor CO₂-emissies. Zeker in Europa en in Californië en Oregon, die het voortouw nemen in de VS. We waren al wereldleider in ons domein en moeten voorop blijven.’

Wat is er zo speciaal aan jullie hernieuwbare brandstoffen?

Vanacker: ‘De klassieke biodiesel kan je aan de pomp bijmengen tot een bepaald niveau. In Europa is dat 7 procent, om motorproblemen te voorkomen. Dat heeft zijn limieten. Met ons product, HVO, Hydrotreated Vegetable Oil, kan je volledig op hernieuwbare grondstoffen rijden. Het is synthetische diesel, waarbij we in een raffinaderij grondstoffen bewerken met waterstof. Chemisch is dat vergelijkbaar met fossiele diesel, maar veel zuiverder. Met minder uitstoot van CO₂ en andere stoffen, zoals stikstofdioxide. Als je onze diesel verbrandt, zie je geen zwarte rookpluim.’

Wat is de grootste hinderpaal in de uitrol van jullie biodiesel?

Vanacker: ‘Ze is nog duurder. Maar consumentenmerken willen de milieuafdruk van hun transport verminderen. Ze zoeken de transporteurs die dat aanbieden. En de regelgeving is op de goede weg. Wegtransport tekent voor 20 procent van de CO₂-uitstoot in Europa. In het kader van ‘Fit for 55’ komt er een verplichte bijmenging van 20 à 24 procent. Bravo, maar dat kan moediger. Zweden en Finland gaan daar ver boven, met minimaal 30 procent.’

Peter Vanacker (55) CEO van Neste sinds 2018.

Bestuurder bij Symrise, een Duitse producent van geur- en smaakstoffen met een beurswaarde van 17 miljard euro.

Opleiding chemisch ingenieur in Gent.

Werkte 20 jaar bij de chemietak van Bayer. Leidde onder meer de polyurethaandivisie, die onder zijn hoede bijna verdubbelde in omvang.

Na zijn vertrek bij Bayer in 2012 was hij CEO van het Duitse Treofan (verpakkingen) en CABB (fijnchemie).

U was geregeld te gast bij de Europese Commissie. Heeft niet gewerkt?

Vanacker: ‘Ik vind niet dat dat gelobby is. Wat is mogelijk, wat niet? Welke technologie bestaat en welke is in ontwikkeling? Daar praten we over. Dat is niet iets wat men weet in de Commissie of de politiek. Wij weten dat wel. Ik noem dat informeren en informatie uitwisselen.’

De dieselmarkt is 900 miljoen ton per jaar, terwijl er wereldwijd nog maar 7 miljoen ton hernieuwbare diesel is, waarvan de helft van Neste. Er is nog een lange weg te gaan.

Vanacker: ‘Dat klopt. Van de afvalstromen die we nu gebruiken, is er wereldwijd voldoende beschikbaar om op termijn 32 miljoen ton te maken. We gaan in de VS langs bij 40.000 restaurants om gebruikte olie te verzamelen. Ook in China bouwen we een netwerk. We werken ook aan nieuwe technologie om biomassa uit bosbeheer te verwerken. Gevallen bladeren en takken degenereren en de koolstof die gevangen zat, komt vrij. Er zijn processen om die koolstof te recupereren en er diesel van te maken. We hebben daarvoor projecten in Finland en Canada. Technologisch is het mogelijk, maar economisch moeilijk. In Singapore investeren we 1,5 miljard euro voor 1,2 miljoen ton capaciteit. Met bosafval krijg je voor dat bedrag 200.000 ton.’

Is jullie businessmodel een doodlopend straatje? Met de komst van de e-auto wordt uw diesel overbodig.

Vanacker: ‘Je moet kijken naar het grotere plaatje. 70 procent van het brandstofverbruik komt niet van personenwagens, maar van heavy duty vehicles, zoals vrachtwagens. De elektrificatie daarvan zal niet voor morgen zijn, en de vrachtwagens die nu verkocht worden, rijden nog 20 jaar rond. Staar je niet blind op Europa, er is ook de rest van de wereld. We zullen nog lang met verbrandingsmotoren rijden. Hoelang? Weet iemand dat? Die verbrandingsmotor is trouwens niet het probleem, maar wel de CO₂-emissie. Met onze producten kunnen we die emissies tegenover fossiele diesel met 90 procent verminderen, over de hele levenscyclus van de brandstof.’

Schermvullende weergave

Waarom is 100 procent emissiereductie nog niet mogelijk?

Vanacker: ‘We gebruiken in ons productieproces waterstof. We proberen groene waterstof te krijgen, maar dat is niet gemakkelijk. Als we overstappen, zitten we misschien al aan 95 procent. Als we volledig op groene stroom draaien, wordt het 98 procent. De overige 2 procent moeten we misschien compenseren met bomen aan te planten.’

Is de transitie in de luchtvaart de volgende grote stap?

Vanacker: ‘Ja. We hebben in Finland een capaciteit van 100.000 ton en investeren in Rotterdam voor 500.000 ton extra. We leveren aan een 30-tal klanten, zoals KLM, Finnair en Lufthansa. Er zijn vluchten waarvoor de brandstof voor 1 procent wordt bijgemengd, andere voor 20 tot 30 procent, vooral cargo. We werken daarvoor samen met DHL en Amazon. We verlagen de CO₂-uitstoot van vliegtuigen al met 80 procent tegenover klassieke kerosine. Dat kunnen we gradueel verhogen.’

Hoe snel ziet u die markt evolueren?

Vanacker: ‘Biokerosine is nu nog drie keer duurder dan fossiele. Maar dat is geen eerlijke vergelijking. Bij fossiele kerosine moet de full impact cost berekend worden. De plannen voor de afschaffing van de accijnsvrijstelling op kerosine zijn een stap in de goede richting. Er zijn vliegtuigmotoren in ontwikkeling die geoptimaliseerd worden voor ons product. Ik geloof dat er binnen 10 à 15 jaar geen kostenverschil meer is. Ook de regelgeving komt van de grond. In Noorwegen geldt al een verplichte bijmenging van 0,5 procent voor elke vlucht die er vertrekt. Nederland heeft een soort biokredietsysteem dat het gebruik stimuleert en in de VS is iets gelijkaardigs in de maak. Fit for 55 schrijft in Europa 5 procent bijmenging voor tegen 2030. In 2050 ligt de lat op ruim 60 procent. Tegen 2070 is de luchtvaart misschien emissieloos en vliegen we op afvalolie of groene stroom.’

Sinds uw komst bij Neste is het aandeel ruim verdubbeld.

Vanacker: ‘We doen ons best, maar dat is niet het werk van één persoon. Of we meesurfen op Greta Thunberg en co.? We waren er al voor Greta. We zien nu het resultaat van de vroege switch van olie naar hernieuwbare brandstoffen. Neste Oil werd Neste. De eerste jaren na die switch waren zeer moeilijk. In 2010 werd 1 miljard euro geïnvesteerd in een technologie en een product waar niemand op zat te wachten. Dat was moedig. Het is niet toevallig dat zo’n bedrijf in Finland gegroeid is. Je wordt er constant geconfronteerd met de natuur. En het is een klein land met 5 miljoen inwoners. Om te overleven moet je moedig en innovatief zijn. Finland telt relatief veel wereldleiders. Kone in de liftenbranche, en Nokia, dat top is in 5G.’

Neste is een populair aandeel bij ESG-fondsen (Environmental, Social en Governance). Die hebben 40 procent van de vrij verhandelbare aandelen in handen. Hebben ze kritiek op het gebruik van palmolie als grondstof?

Vanacker: ‘Er is altijd commotie over. We weten waar onze palmolie vandaan komt en dat die duurzaam geteeld wordt. Maar zullen we ons tegen de negatieve perceptie verzetten? We kiezen ervoor om vanaf 2023 geen palmolie meer te gebruiken.’

Schermvullende weergave

Zetten die fondsen druk om de olieactiviteiten te stoppen?

Vanacker: ‘We hebben onlangs 1.000 tankstations in Rusland verkocht, maar hebben nog een olieraffinaderij in Finland. Die staat er al 70 jaar en werd opgestart om de bevoorrading van het land te verzekeren. Als de wereld verandert en er minder nood is aan olie, zullen andere raffinaderijen eerst sterven, want ze is een van de efficiëntste van Europa. We zijn niet van plan ze te stoppen, maar dat betekent niet dat we op olie blijven draaien. We gaan ze stap voor stap ombouwen zodat we ook plastic afval kunnen gebruiken als grondstof.’

Sinds kort zet Neste in op de chemische recyclage van plastics. Hoever staat dat?

Vanacker: ‘De transformatie van de kunststoffenindustrie is onze volgende target. De consumptie van kunststoffen zal stijgen, onder meer in de automobielindustrie. Er is al vraag naar gerecycleerde of biogebaseerde kunststof. Maar we moeten stappen zetten om gemengd plastic afval chemisch op grote schaal te recycleren tot bruikbare molecules. We hebben al testen gedaan en daarmee heeft het Duitse Toppits keukenfolie gemaakt. Samen met het Belgische Ravago bouwen we in Vlissingen een fabriek om 200.000 afval te verwerken.’

Durft u als frontman in de klimaatstrijd te zeggen dat het goed komt?

Vanacker: ‘Ik zie mezelf als een koppige optimist. Het is nooit te laat om in actie te schieten. We moeten optimistisch zijn blijven zeggen dat het lukt. Er is veel mogelijk met technologische ontwikkelingen. Ik heb bij Neste het onderzoeksbudget verdubbeld. Een kwart van onze mensen werkt nu in innovatie. ‘Leaving a healthier planet for our children.’ Dat was onze baseline. Ik heb dat aangepast naar ‘Creating a healthier planet.’ Dat is straffer.’

Hebt u ook het gevoel dat het goed komt als u met de bazen van de oliemajors spreekt?

Vanacker: ‘Er gebeurt veel in de sector. Dit momentum heb ik nog nooit gezien. Maar er is tijd nodig.’

Spaart u nu de oliebedrijven? Ze breiden hun activiteiten uit naar hernieuwbare energie, maar blijven olie exploreren en oppompen.