Oost-Vlaams chemiebedrijf Devan in Duitse handen

Het Duitse speciaalchemiebedrijf Pulcra koopt zijn Belgische sectorgenoot Devan. Het is Pulcra's eerste overname ooit. Het investeringsfonds Pentahold stapt na acht jaar weer uit.

Devan Chemicals , met hoofdkwartier in Ronse en vestigingen in Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, is al ruim 40 jaar actief op het kruispunt van chemie en textiel, en ontwikkelt onder meer vlamvertragende en isolerende coatings voor werkpakken. Het heeft ook een product ontwikkeld dat de hoeveelheid virussen kan reduceren op textiel.

Pentahold was sinds 2013 hoofdaandeelhouder van het bedrijf, dat geleid wordt door CEO Sven Ghyselinck. Maar daar komt nu verandering in. Het Duitse Pulcra komt aan boord als nieuwe eigenaar.

Devan Chemicals was vorig jaar goed voor en omzet van 15,3 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 3,9 miljoen. Netto bleef daar 2,6 miljoen euro van over. Het bedrijf betaalde in oktober vorig jaar een tussentijds dividend uit van 4,43 miljoen.

Henkel

Pulcra was ooit een onderdeel van een van de divisies van de Duitse multinational Henkel. Het is sinds 2007 een onafhankelijk bedrijf. Devan is Pulcra's eerste echte overname. Tot nu toe groeide het bedrijf organisch, al lijfde het in 2013 een afdeling van de chemiereus BASF in. Hoeveel de Duitsers op tafel leggen om hun Belgisch sectorgenoot over te nemen, is niet bekend.

Pentahold werd jaren geleden boven de doopvont gehouden door Filip Balcaen, Bernard Thiers, Edmond Müller (ex-CEO Les Moulins de Kleinbettingen), Marc Saverys (rederij CMB) en Philippe Vlerick (UCO, ondervoorzitter KBC). Saverys werd in 2014 vervangen door Theo Roussis, de sterke man van de kunststoffengroep Ravago.