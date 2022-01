Oostenrijkers leggen zich niet neer bij Recticel-nederlaag

Het bod van Greiner op Recticel is volledig mislukt. De Oostenrijkers konden slechts 0,17 procent van de Recticel-aandeelhouders overtuigen met een bod dat fors onder de beurskoers lag. Greiner neemt er akte van, maar wil de wapens niet opbergen. Het sluit een nieuw bod op het afgeslankte Recticel niet uit.

Het nieuwe jaar is pas begonnen en de volgende aflevering van de saga tussen Greiner en Recticel is al een feit. Ter herinnering: de Oostenrijkse groep kocht in het voorjaar het belang (27%) van de holding Bois Sauvage in de Belgische schuimrubberproducent en lanceerde midden mei een bod op de resterende aandelen tegen 13,50 euro per stuk. Recticel vond het bod veel te laag en verkocht zijn divisie Engineered Foams - waar het Greiner vooral om te doen was - na de goedkeuring van zijn aandeelhouders aan de Amerikaanse schuimrubbergroep Carpenter. Ook de matrassendivisie ging de deur uit. Recticel is nu een zuivere isolatieproducent.

De essentie Het bod van de Oostenrijkse kunststoffenfabrikant Greiner op Recticel is mislukt. Slechts 0,17 procent van het totale aantal aandelen werd aan Greiner aangeboden.

Door de biedprijs van 13,50 euro per aandeel die al maanden onder de beurskoers van Recticel zit, is dat geen verrassing.

Greiner neemt er akte van en bekijkt zijn opties. Bluf of niet? CEO Axel Kühner sluit een nieuw bod op Recticel niet uit.

Wegens de forse klim van het aandeel Recticel sinds de aankondiging van het bod van de Oostenrijkers was de kans heel klein dat de operatie zou slagen. Dinsdag kwam daar de definitieve bevestiging van: slechts 0,17 procent van de aandelen (92.839 stuks) is door Recticel-aandeelhouders aangeboden, waardoor het bod vervalt en Greiner die aandelen niet zal verwerven.

Het is geen verrassing dat het bod is mislukt. Het opvallendste is dat er überhaupt aandeelhouders waren die samen 92.839 aandelen aanboden voor 13,50 euro. Op de beurs krijg je ongeveer 19 euro voor een aandeel Recticel. Wie de betrokken beleggers zijn, valt niet te achterhalen.

Nederlaag

Axel Kühner, de CEO van Greiner, geeft in een gesprek met De Tijd zijn nederlaag toe. 'We hadden dit niet verwacht, zeker niet toen we ons bod vorig jaar lanceerden. Maar we zagen de koers van Recticel stijgen en wisten dat dat ongunstig was voor ons project.' Hij blijft geloven dat een combinatie Recticel-Greiner zin had. 'Maar Recticel heeft een andere weg gekozen en dat respecteren we.'

81,5 miljoen meerwaarde Als Greiner het pakket Recticel-aandelen van Bois Sauvage overneemt en meteen weer verkoopt, kan het aan de huidige koers van Recticel een meerwaarde van 81,5 miljoen euro boeken.

Blufpoker of echte strategie? Kühner wil niet opgeven. 'De nieuwe focus van Recticel op isolatie is interessant, onder meer op het vlak van duurzaamheid en het toekomstpotentieel', stelt hij. 'We sluiten dan ook niet uit dat we - op basis van het pakket (27%) van Bois Sauvage dat we (gaan) verwerven - een nieuw bod lanceren op Recticel.' Greiner is nog niet actief in de isolatiebranche.

Wat zijn de andere opties voor de Oostenrijkers? Ze kunnen de deal met Bois Sauvage annuleren. Dat is weinig waarschijnlijk, omdat het pakket aan de vastgelegde prijs van 13,50 euro per aandeel een koopje is.

Greiner kan het pakket ook kopen en referentieaandeelhouder van Recticel worden of kopen en ervoor kiezen de aandelen met een stevige meerwaarde - tegen de huidige koers zo'n 81,5 miljoen euro - door te verkopen, al ziet de Oostenrijkse groep zich niet als een kortetermijninvesteerder.

Als Kühner het hard wil spelen, kan hij het pakket aan een partij verkopen die Recticel liever niet ziet komen, zoals de Ierse isolatiegroep Kingspan . Greiner en Kingspan kennen elkaar goed. De Oostenrijkers stonden op de eerste rij toen de Ieren enkele jaren geleden een bod deden op de isolatietak van Recticel.

No hard feelings

Is een relatie op de lange termijn tussen Greiner en Recticel mogelijk na de beursvete van meer dan zes maanden? De CEO van Greiner zegt van wel. 'Ik heb no hard feelings tegen Recticel. We zijn professionals. Ik begrijp waarom het management van Recticel sommige beslissingen heeft genomen. Het deed wat het juist vond, en wij ook.'

We sluiten niet uit dat we een nieuw bod lanceren op Recticel. Axel Kühner CEO Greiner