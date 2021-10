Oostenrijkers zetten door met karig bod op Recticel

Het Oostenrijkse Greiner lanceert zijn overnamebod op schuimrubberproducent Recticel volgende week. Het houdt vast aan de prijs van 13,50 euro per aandeel. Dat is onder de huidige beurskoers, waardoor de kans op slagen miniem is.

Aandeelhouders van Recticel kunnen tussen 14 oktober en 17 december hun aandelen aanbieden bij Greiner. De Oostenrijkers hopen na afloop van die periode minstens 50 procent plus één aandeel van Recticel in bezit te hebben en zo de controle over de groep te verwerven.

Momenteel zijn ze al verzekerd van 27 procent, dankzij een deal met de holding Bois Sauvage. Die was dertig jaar lang referentieaandeelhouder van Recticel, maar besliste in mei zijn aandelen te verkopen aan Greiner. Dat gebeurde achter de rug van de schuimrubberfabrikant, waardoor het bedrijf voor een voldongen feit werd gesteld en zit opgescheept met Greiner - een sectorgenoot/concurrent - als aandeelhouder.

De essentie Greiner nam in mei het belang van 27 procent van Bois Sauvage in Recticel over en lanceert nu officieel een (vijandig) bod op alle andere aandelen.

De biedprijs bedraagt 13,50 euro per aandeel. Dat is minder dan de huidige koers. De kans op slagen is dus miniem.

Het Oostenrijkse familiebedrijf, goed voor bijna 2 miljard euro omzet en 11.500 werknemers, wil met Recticel een grote speler worden in de wereld van polyurethaanproducten.

De kans is groot dat een situatie ontstaat waarbij Greiner een blokkeringsminderheid overhoudt. Dan zit Recticel opgescheept met een ongewenste partner in het skapitaal en in de raad van bestuur.

De meerderheid verwerven word voor de Oostenrijkers met het huidige bod een vrijwel onmogelijke opdracht, gezien het Recticel fors hoger noteert.

We zijn er nog steeds van overtuigd dat dit een aantrekkelijk bod is en dat we een meerderheid zullen verwerven. Axel Kühner CEO Greiner

Greiner betaalde Bois Sauvage 13,50 euro per aandeel en zei in mei al dezelfde prijs aan alle andere aandeelhouders te willen betalen. Dat was toen 10 procent boven de laatste slotkoers, maar Recticel was niet onder in de indruk en reageerde dat dit het bedrijf ‘aanzienlijk’ onderwaardeerde. Analisten volgden die stelling en plakken nu een waarde van eerder 18 euro of zelfs meer dan 20 euro op het aandeel. Ze merken op dat Greiner onvoldoende rekening hield met de groeivooruitzichten.

Recticel stuurde kort na de aankondiging van de voornemens van Greiner zijn winstverwachtingen voor 2021 opwaarts bij, en publiceerde het eind augustus – ondanks ongeziene stijgingen van de grondstofprijzen – sterke halfjaarresultaten. Met dat alles hield Greiner destijds in mei nog geen rekening.

Recticel noteert sinds de demarche van Greiner constant tussen 14 en 16 euro, boven de biedprijs dus. ‘Gedreven door speculatie dat er een tegenbod komt, maar het plaatje is fundamenteel niet veranderd. We zijn er nog steeds van overtuigd dat dit een aantrekkelijk bod is en dat we een meerderheid zullen verwerven’, aldus Kühner.

Greiner, dat geadviseerd wordt door BNP Paribas Fortis en Linklaters, behoudt de mogelijkheid het bod in te trekken als de Europese concurrentiewaakhond de krachtenbundeling afkeurt, als de Bel20 tijdens de biedperiode onder de 3.461 punten zakt of als het de drempel van 50 procent plus één aandeel niet haalt.

Drempel

Al is het nog de vraag of Greiner in één van die situaties ook daadwerkelijk zijn staart zal intrekken. Een beursdip zou misschien wel goed uitkomen, gezien het sommige aandeelhouders kan aanzetten om toch in te gaan op het bod. En wie weet is Greiner ook wel tevreden met 30 procent in plaats van 50 procent. Van zodra die drempel overschreden is, kan het in de jaren erna namelijk zijn belang via de beurs stelselmatig opbouwen. In dat opzicht volstaat het om nog 3 procent extra aandelen te verwerven. ‘Drie procent binnenrijven is een belangrijke stap, maar we mikken op meer’, aldus Axel Kühner, de CEO van Greiner.

De bal ligt nu in het kamp van Recticel en van zijn aandeelhouders. De belangrijkste zijn Janus Henderson (5,04%), KBC Asset Management (3,01%) en Candriam, (3,01%) aangevuld met onder meer de familie Vlerick en de familie Sioen. Ter herinnering: Luc Vansteenkiste (ex-CEO van Recticel) was jarenlang voorzitter van de Sioen-groep.

Pinkstermaandag

Kühner zegt met nog geen enkele aandeelhouder in contact te zijn geweest. Ook tussen Recticel en Greiner is het windstil. De twee partijen hebben elkaar op pinkstermaandag in Brussel een uur gesproken, maar daarna niet meer. Greiner zegt open te staan voor verder overleg, maar het is overduidelijk dat Recticel niet tevreden is met de huidige situatie. Dat er vermoedens zijn dat Greiner het bedrijf zou opknippen en de isolatiedivisie bijvoorbeeld zou doorverkopen aan het Ierse Kingspan – die dat eerder al probeerde – helpt ook niet.

Recticel kondigde al aan op zoek te gaan naar ‘strategische alternatieven’. Het bedrijf heeft nu vijf maanden de tijd gehad om zijn kaarten uit te spelen, maar het blijft vooralsnog stil.

Als alle aandeelhouders de helft van hun aandelen verkopen, dan zijn we er. En dan hebben ze een dubbele winst, een deel meteen en deel van de waardecreatie op termijn. Axel Kühner CEO Greiner

Zo dreigt een situatie te ontstaan waarbij Greiner bij een mislukt bod een blokkeringsminderheid overhoudt om belangrijke strategische zetten tegen te houden. ‘Het is niet onmogelijk om zo het bedrijf te besturen, maar met een meerderheid zou het eenvoudiger zijn om waarde te creëren’, zegt Kühner. ‘Als alle aandeelhouders de helft van hun aandelen verkopen, dan zijn we er. En dan hebben ze een dubbele winst, deels meteen en deels de waardecreatie op termijn.’

Wat er ook gebeurt, Greiner zegt alleszins het belang van 27 procent te zullen behouden, ook als er een eventueel tegenbod komt. ‘Recticel is een mooi bedrijf. We zijn hier voor de lange termijn’, klinkt het. Greiner stelt dat het van plan het hoofdkwartier in Brussel te behouden.

Greiner stlt in de informatiebundel - de prospectus - dat aandeelhouders er niet mogen vanuit gaan dat de dividendpolitiek van Recticel bij een geslaagd bod zal voortgezet worden. Al voegen de Oostenrijkers eraan toe dat ze daar, in de huidige stand van zaken, niet substantieel willen van afwijken.

Ze hebben naar eigen zeggen bij de banken de financiering van de operatie helemaal rond. Het bod waardeert de 73 procent van Recticel dat ze nog niet bezitten (inclusief inschrijvingsrechten) op 556 miljoen euro.