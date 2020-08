Opmars gelatine kleurt resultaten Tessenderlo

Een cyberaanval en een pandemie krijgen het imperium van Luc Tack niet klein. Terwijl de weefmachinetak bij Picanol enkele klappen te verduren kreeg, creëerde de gelatinetak extra groei bij Tessenderlo. Mede dankzij de opmars van sondevoeding.

Het West-Vlaamse Picanol verraste donderdag met positieve halfjaarcijfers. Ondanks twee obstakels van formaat in de eerste zes maanden van 2020 - een cyberaanval in januari en een pandemie vanaf maart - slaagde het bedrijf van ondernemer Luc Tack erin de brutobedrijfswinst (ebitda) op te krikken met 36 procent, tot 195,5 miljoen euro.

+36% brutobedrijfswinst Dankzij een sterke prestatie van de Tessenderlo-takken, steeg de brutobedrijfswinst van Picanol Group in het eerste halfjaar van 2020 naar 195,5 miljoen euro.

Dat bewijst dat het verenigen van Picanol - de weefgetouwenproducent - en Tessenderlo - de chemiegroep van Tack - vorig jaar een gouden zet was. De puike prestaties van die laatste compenseren de terugval op de machinemarkt bijna helemaal. Bij het bedrijfssegment Machines & Technologies (lees: het oude Picanol) kromp de omzet met een kwart en de brutobedrijfswinst met de helft, een gevolg van de slabakkende textielmarkt. De vier Tessenderlo-takken konden daarentegen wel groei optekenen.

De belangrijkste, de landbouwtak, boerde aardig het voorbije halfjaar, en ook andere industriële activiteiten deden het niet slecht. Maar de ster van het halfjaarrapport is de 'Bio-valorization'. Daar knalde de brutobedrijfswinst met bijna 150 procent omhoog, tot 45,3 miljoen euro. Onder die noemer recycleert Tessenderlo dierlijke resten tot producten die gebruikt worden in dierenvoeding of biodiesel, maar ook tot gelatine, een product dat tijdens de lockdown sterk gewild was.

Hartverwarmend

Schermvullende weergave Luc Tack (links), CEO, en Stefaan Haspeslagh, financieel directeur bij Picanol en Tessenderlo. ©Thomas De Boever

Het goedje is talrijk aanwezig in verschillende sectoren. In de voedselindustrie vind je het in snoep of yoghurt, of als belangrijk ingrediënt voor patissiers. Onder de merknaam Solugel verwerkt Tessenderlo sinds vier jaar die gelatine ook tot collageenpeptide, een product dat populair is in de gezondheids- en schoonheidsindustrie. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor medicijncapsules of antirimpelcrèmes, maar ook bij sporters is het gewild. Collageen is een soort eiwit dat goed zou zijn voor de gewrichten en voor spierherstel.

De vraag naar gelatine steeg tijdens de pandemie. 'Terwijl alles in onze montagefabrieken moeizaam verliep omdat social distancing daar niet evident is, konden we met andere takken oplossingen bieden', zegt Tack. 'Het is niet omdat de pandemie er is, dat onze producten niet meer nodig zijn. Integendeel, ons bedrijf is essentieel. Zo hebben we collageen geleverd voor bereidingen voor sondevoeding, voor patiënten op de intensieve zorg. In absolute cijfers is dat niet onze belangrijkste markt. Maar als je foto's krijgt doorgestuurd met 'thank you, guys', is dat wel hartverwarmend. Ook naar onze mensen toe geeft dat een belangrijke boodschap: uw werk doet ertoe.'

Argentinië

Volgens financieel directeur Stefaan Haspeslagh is de sterke groei van de tak te danken aan de investeringen in een nieuwe productmix. 'Op die manier spelen we mee in een hoger marktsegment en kunnen we andere klanten aantrekken. Ook de investeringen in efficiëntie beginnen nu vruchten af te werpen.'

Onze investeringen in efficiëntie beginnen vruchten af te werpen. Stefaan Haspeslagh Financieel directeur Picanol Group