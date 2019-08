Opstart nieuwe fabrieken weegt op winst Resilux

Kosten voor de verhuis van een fabriek en het opstarten van twee nieuwe fabrieken knaagden in de eerste jaarhelft aan de winst van Resilux. Ook het minder goede weer speelde het Wetterse bedrijf parten.

De fabrikant van voorvormen voor petflessen Resilux presteerde omzetmatig heel behoorlijk in de eerste zes maanden. De omzet steeg met 11,3 procent. Dat is niet alleen aan hogere volumes te danken, maar ook aan hogere grondstofprijzen en positieve wisselkoerseffecten.

Resilux verkocht in het eerste halfjaar 6,4 procent meer preforms en flessen. Ondanks de minder goede weersomstandigheden – CEO Dirk De Cuyper spreekt ronduit van een ‘slechte zomer’ – groeide de verkoop in de meeste Europese landen. Uitzondering op de regel was Frankrijk, waar een klant de bestellingen vertraagde. In Noord-Amerika daalden de volumes door de late levering van machines.

De hogere omzet vertaalt zich echter niet in een hogere winst. De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam 4,3 procent lager uit en de bedrijfswinst zelfs 11,8 procent. Dat heeft alles te maken met de nieuwe fabrieken die Resilux in Zwitserland en Roemenië neerzette, projecten waarin ook fors werd geïnvesteerd. In Zwitserland sloot het bedrijf de oude recyclagefabriek in Weinfelden. De machines werd overgebracht naar de nieuwe recyclagefabriek in Bilten, wat leidde tot verhuis- en opstartkosten en een tijdelijk lagere productie.

Meer afval

De Cuyper spreekt lyrisch over zijn nieuwe recyclagefabriek. Hij vindt dat er nog veel te veel grondstoffen verspild worden en dat overal in Europa goede inzamelsystemen voor petflessen – maar ook voor glas en andere plastics - moeten worden opgezet. Voorbeelden zijn Zwitserland, waar er vrijwillige recyclage is, Duitsland en Nederland, dat ook met statiegeld werkt. ‘Wij hebben in Zwitserland meer capaciteit neergezet dan voorzien voor de toekomst. We moeten nu nog op zoek gaan naar meer afval om de volledige capaciteit van 30.000 ton te bereiken.’

In Roemenië werd een nieuwe preformfabriek gebouwd. Ook dat ging gepaard met opstartkosten. De klanten in Roemenië werden tot dusver beleverd vanuit Hongarije.

De winst daalde ook doordat er in de eerste helft van 2018 meer voorraad werd opgebouwd, door hogere kosten voor elektriciteit, vervoer en onderhoud en herstelling.

Zonder de eenmalige opstartkosten voor de twee fabrieken was de brutobedrijfswinst in lijn met een jaar eerder.

Door hogere belastingen kwam de nettowinst ruim een vijfde lager uit dan in de eerste jaarhelft van 2018, op 7,8 miljoen euro.

Slechte zomer

In de eerste jaarhelft investeerde Resilux 17,4 miljoen euro, vooral in de nieuwe fabrieken en in capaciteitsuitbreiding. Deze investeringen zouden zich in de tweede jaarhelft moeten vertalen in hogere volumes. ‘Het is moeilijk daar een percentage op te kleven. We verwachten een toename in de buurt van de volumegroei in de eerste jaarhelft’, zegt financieel directeur Peter Mommorency. Ook de brutobedrijfswinst zou in lijn met de eerste zes maanden moeten zijn.

Een en ander betekent dat we geen herhaling van het recordjaar 2018 mogen verwachten. ‘Vorig jaar kenden we een superzomer en hadden we de kosten voor de recyclingfabriek niet. Dit jaar was het een slechte zomer. Wat je in mei en juni niet hebt gehad, kun je niet meer inhalen’, merkt Dirk De Cuyper op.

Vorig jaar betaalde Resilux ook een recorddividend van 3 euro bruto per aandeel. Wat mogen we dit jaar verwachten? De Cuyper: ‘Daarvoor is het nog een beetje vroeg. Het is aan de raad van bestuur om daarover te beslissen.’