'Oud' Solvay houdt nieuw Solvay op koers

De chemiegroep scoort over het tweede kwartaal beter dan verhoopt, met dank aan de 156 jaar jonge roots van de multinational.

Solvay scoorde over het tweede kwartaal over de hele lijn beter dan analisten, gelet op de sombere outlook die de nieuwe CEO Ilham Kadri in mei schetste, verwachtten. De omzet steeg 2 procent naar 2,65 miljard euro, terwijl analisten gemiddeld op 2,62 miljard euro rekenden. De brutobedrijfswinst daalde 3 procent naar 624 miljoen euro, een stuk beter dan de consensus van 594 miljoen euro.