'Oudjes' houden Solvay in crisis overeind

Solvay leverde over het eerste kwartaal een opvallende prestatie: ondanks de forse tegenwind in de luchtvaart en de oliesector - twee belangrijke klanten - bleef de brutobedrijfswinst (ebitda) nagenoeg stabiel op 569 miljoen euro. Analisten hadden zich schrap gezet voor een 12 procent lagere winst.

CEO Ilham Kadri waarschuwt wel dat tweede kwartaal 'aanzienlijk lagere resultaten' zal opleveren en doet geen prognoses voor 2020, omdat de economische situatie door de wereldwijde pandemie te onzeker is. Analisten rekenden vóór de kwartaalupdate gemiddeld op een 15 procent lagere bedrijfswinst over het boekjaar van 1,97 miljard euro, van 2,32 miljard in 2019.

Daar zakte de omzet wel 4 procent, maar de winstbijdrage steeg 5 procent (zie inzet). Die 'oudjes' zijn nu met een winstmarge van 30 procent de rendabelste van de groep. Dat is voor zover we kunnen nagaan - sinds begin dit jaar rapporteert Solvay verschillend - voor het eerst. De afdeling Materials - de 'hipsterafdeling' die lichtgewicht composieten voor auto en luchtvaart maakt - blijft steken op 29 procent.

Ook de afdeling Materials presteerde minder zwak dan gevreesd. CEO Kadri stipt aan dat de zwakke prestatie van de burgerluchtvaart door de problemen bij Boeing deels werd gecompenseerd door de sterkere vraag naar militaire vliegtuigen. Pro memorie: in elk F-35 gevechtsvliegtuig van Lockheed Martin zit voor 1 miljoen dollar 'Solvay' . Bovendien was er ook een degelijke vraag vanuit de gezondheidszorg. Solvay levert hoogwaardige polymeren voor medische apparatuur .

Roomijs vs schalieolie

De afdeling Solutions, iet of wat oneerbiedig te catalogeren als de restcategorie van de groep, presteerde met een 4 procent lagere winstbijdrage ook duidelijk beter dan gevreesd. Dit ondanks de nog toegenomen crisis in de Amerikaanse oliesector, met een olieprijs die zelfs onder nul zakte. De crisis in de schalieoliesector noopte Solvay over 2019 al tot een afboeking van 656 miljoen euro.