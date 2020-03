Oudste fabriek van Solvay krijgt facelift van 180 miljoen euro

Het chemiebedrijf Solvay is van plan 180 miljoen euro te investeren om de steenkoolovens op zijn site in het Franse Dombasle te vervangen en zo de CO2-uitstoot van de fabriek te halveren.

In de fabriek in Dombasle, nabij Nancy, produceert Solvay natriumcarbonaat, een chemische stof die vooral gebruikt wordt in de glasindustrie. De fabriek werd gebouwd in 1872, amper tien jaar na de oprichting van het chemiebedrijf. Het is de oudste site van het bedrijf, en dat is er ook aan te merken.

Een modernisering dringt zich op, niet zozeer om de efficiëntie van de productieprocessen te verbeteren maar wel om de energietoevoer duurzamer te maken. De site draait op drie steenkoolovens die de warmte leveren voor bepaalde chemische processen.

We hebben de ambitie om steenkool uit onze energiemix te doen verdwijnen. Ilham Kadri CEO Solvay

‘We hebben de ambitie steenkool uit onze energiemix te doen verdwijnen’, zei Ilham Kadri, CEO van Solvay, onlangs. In Dombasle maakt steenkool plaats voor niet-recycleerbaar - huishoudelijk en industrieel - afval. Solvay slaat daarvoor de handen in elkaar met Veolia, dat de aanvoer van de 350.000 ton brandstof per jaar op zich neemt.

De ovens hebben een capaciteit van 180 megawatt. Dat is best veel. Het komt overeen met 6 procent van de capaciteit van Doel. De investering in de nieuwe installatie loopt op tot 180 miljoen euro. In het beste scenario is die in het tweede kwartaal van 2022 operationeel. De CO2-uitstoot van de site moet dan met de helft of zowat 240.000 ton dalen. Dat komt neer op bijna 2 procent van de wereldwijde uitstoot van de groep (in 2018).