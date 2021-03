Overheid lanceert nieuw gezondheidsonderzoek naar Umicore Hoboken

De Vlaamse overheid begint een grootschalig gezondheidsonderzoek naar de impact van zware metalen in Hoboken, waar het recyclagebedrijf Umicore actief is.

Al sinds 1978 bestaat er een halfjaarlijks bloedonderzoek bij kinderen in Hoboken, om te meten hoeveel lood ze in hun bloed hebben. Maar ook cadmium en arseen baren zorgen, want ook die zware metalen zijn kankerverwekkend.

Bovenop de periodieke onderzoeken komt er daarom een eenmalig, meer uitgebreid gezondheidsonderzoek. Het opzet is om bij jongeren in de omgeving ook andere chemische parameters te meten - onder meer arseen en mogelijk cadmium en andere stoffen.

'Het doel is een globaler inzicht te krijgen in de gezondheidsimpact van de zware metalen in Hoboken. Een technische werkgroep bereidt dat voor. Tegen de zomer moet er een projectplan zijn', zegt Joris Moonens, de woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG).

Uit onderzoek van het VRT-magazine 'Pano' en Knack blijkt dat de Vlaamse Milieumaatschappij nergens in Vlaanderen zulke hoge arseenconcentraties meet als in Hoboken. Het jaargemiddelde is er ongeveer drie keer hoger dan de Europese streefwaarde.

Antwerps gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) blijft op de vlakte over die waarden. 'Volgens de VMM zijn de waarden voor arseen, cadmium en ook nikkel niet onaanvaardbaar hoog, maar ook niet verwaarloosbaar', stelt hij. 'Vroeger was er al het advies aan mensen in de buurt om bijvoorbeeld geen moestuin te houden of putwater te gebruiken. Nu willen we met een eenmalig groot gezondheidsonderzoek in Hoboken, breder dan enkel de wijken rond de fabriek, meer inzicht krijgen in de gezondheidsimpact van zware metalen in de omgeving.'

Umicore , dat al jaren tracht om zijn imago van vervuiler af te schudden, stelde voor de zomer een 'groene buffer' rond de fabriek voor. Zo'n 185 huizen rond de fabriek zouden moeten verdwijnen via vrijwillig vertrek of onteigening. Umicore gaf al aan voor die kosten te willen opdraaien.

Omgevingsvergunning

Intussen heeft de provincie Antwerpen ook de procedure in gang gezet om de voorwaarden voor de omgevingsvergunning van Umicore bij te stellen. 'We wachten wat dat betreft de adviezen van experten af', stelt Lemmens, die uiterlijk op 25 juni een beslissing verwacht.