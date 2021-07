Panne bij chemiereus voert krapte op isolatiemarkt op

Door een defect ligt een groot deel van de productie stil in een Duitse fabriek van de chemiereus Covestro. De panne kan de kraptes en de prijzen in de markt voor isolatiematerialen nog opdrijven. Dat kan ook Recticel parten spelen.

De chemiegrondstoffenfabrikant Covestro moest maandag 'force majeure' inroepen in zijn fabriek in het Duitse Brunsbüttel (Sleeswijk-Holstein). Door een defect in de productielijn liggen grote delen van zijn MDI-productie stil 'voor meerdere weken'.

MDI of methyleendifenyldi-isocyanaat wordt gebruikt voor de productie van harde en, in mindere mate, flexibele polyurethaanschuimen (purschuim). Covestro produceert 400.000 ton MDI per jaar in Brunsbüttel, goed voor een vijfde van de Europese productie en 5 procent van de wereldwijde.

De aanlevering van MDI is belangrijk voor het Belgische Recticel , dat het verwerkt in isolatiemateriaal. Door de grote panne kunnen de kraptes in de markt en de prijzen verder oplopen, waarschuwt het beurshuis Kepler Cheuvreux in een ochtendrapport.

In het verleden kon Recticel de prijsverhogingen vlot doorrekenen aan klanten, wat een positief effect had op de brutomarge bij de isolatiespecialist. De inkomsten stegen in het eerste kwartaal met 43 procent, waarvan 35 procent toe te schrijven viel aan de hogere prijzen voor klanten. De chemiegroep voorspelde in april dat de kraptes het hele jaar zouden aanhouden, en sprak van prijsverhogingen 'in een historisch hoog tempo'.

Het is maar de vraag of Recticel prijsverhogingen opnieuw vlot kan doorrekenen aan de klant. Kepler Cheuvreux Beurshuis

'Deze keer is het maar de vraag of die vlotte doorrekening opnieuw lukt', zegt de analist van Kepler. 'De instabiliteit van de MDI-prijzen kan beginnen te wringen bij de bouwheren en aannemers van grote bouwprojecten.'