Pesticide Dicamba bezorgt Bayer nieuwe kater

Een nieuwe tegenslag treft Bayer. De Duitse chemiereus is in de VS, samen met BASF, veroordeeld tot een boete van 265 miljoen dollar (244 miljoen euro) voor het gebruik van het pesticide ‘Dicamba’

Een Amerikaanse kweker van perziken had Bayer en BASF voor de rechter gedaagd omdat zijn perzikbomen niet bestand waren tegen het gebruik van de pesticide Dicamba. Dat is een populair pesticide, maar omstreden omdat het zich makkelijk verspreidt en minder resistente planten doodt. Net als onkruidverdelger RoundUp is Dicamba al vele jaren vlot verkrijgbaar op de markt. De rechtbank in Cape Girardeau, in de staat Missouri, veroordeelde de twee chemiereuzen tot een zware boete. Hoeveel Bayer en BASF elk apart moeten betalen van de schadevergoeding, is niet duidelijk.

Door de veroordeling dreigen nog 140 schadeclaims bij de rechtbank te belanden. Bayer benadrukt dat Dicamba geen gevaren inhoudt voor gewassen zolang de gebruikers de instructies volgen. Het bedrijf kondigt aan in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Nieuwe klap

Voor Bayer is de nieuwe veroordeling een nieuwe klap. Net als RoundUp behoort ook Dicamba tot het gamma van Monsanto, het bedrijf dat Bayer voor een slordige 63 miljard dollar overkocht in 2018. ‘De uitspraak is zonder twijfel negatief voor Bayer’, zegt analist Dennis Berzhanin van Pareto Securities. Professor Carl Tobias, die aan de universiteit van Richmond dergelijke massa-dossiers op de voet volgt, raadt Bayer aan snel in te grijpen. ‘Hoe sneller je dit vuur gedoofd krijgt, hoe beter. Want als elke Dicamba-zaak leidt tot een veroordeling van meer dan 250 miljoen dollar, dan ontstaat een nieuwe miljarden-kopzorg voor het bedrijf.’

Rond de onkruidverdelger RoundUp, die mogelijk kankerverwekkend zou zijn, stapelen de rechtszaken zich intussen op. Afhankelijk van de bronnen zijn er al 50.000 tot 75.000 claims ingediend. Bayer probeert al maanden om in het dossier tot een vergelijk te komen met de klagers. De chemiegigant is bereid daarvoor 8 miljard dollar op tafel te leggen voor de huidige claims, en nog eens 2 miljard dollar te reserveren voor toekomstige rechtszaken.

Koers aan herstel bezig

De nieuwe schadevergoeding betekent dat de druk op Bayer-topman Werner Baumann verder toeneemt. Hij is de architect achter de overname van Monsanto. Vorige jaar, in april, weigerden de aandeelhouders al kwijting te verlenen voor zijn beleid.