Ravago doet nieuwe overnames in de VS

De Belgische kunststoffengigant Ravago heeft opnieuw twee overnames gedaan in de VS. Het gaat om kleine distributeurs van chemische producten.

Ravago, eigendom van de familie Roussis-Van Gorp, is een van de grootste niet-beursgenoteerde ondernemingen van het land. Het telt ruim 7.000 werknemers en boekte in 2020 8,7 miljard euro omzet. De groei komt voor een stuk van overnames en daarbij passeren geregeld Amerikaanse sectorgenoten de revue. Eerder deze zomer kwam Ravago in het nieuws met een investering in een Amerikaans plasticrecyclagebedrijf.

Nu koopt het concern de Amerikaanse chemiedistributeurs Specialty Chemical Sales uit Cleveland in de staat Ohio en JF Shelton uit Seattle in de staat Washington. Het summiere persbericht waarin de deals worden aangekondigd, zegt niets over de omvang van de overgenomen bedrijven. Ravago wil geen verdere commentaar kwijt. Maar het heeft er alle schijn van dat de twee ondernemingen relatief klein zijn.

Canada

De verkoper is de Canadese holding Lorama Group of Companies. De twee bedrijven leveren aan afnemers in de verfsector en in de markten voor coatings, kleefstoffen en polymeren, een soort van kunststoffen. Ravago-dochter Ravago Holdings America kan met de nieuwe deals haar positie als chemiedistributeur in Noord-Amerika versterken.