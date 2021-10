Ravago en Neste gaan plastic afval recycleren in Vlissingen

De Belgische distributeur van polymeren Ravago en de Finse chemiegroep Neste gaan in Vlissingen een fabriek bouwen voor de recyclage van plastic afval. Hun ambitie is groot: wereldleider worden in de sector.

Ravago, de grootste distributeur en recycleerder van polymeren ter wereld, richt een joint venture op met Neste, 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en vliegtuigbrandstof. Samen gaan ze in Vlissingen - dat met de havens van Gent en Terneuzen deel uitmaakt van North Sea Port - een installatie bouwen voor de chemische recyclage van plastic afval.

Beide groepen kondigden twee jaar geleden aan dat ze tegen 2030 meer dan 200.000 ton gemengd plastic afval per jaar wilden verwerken. Hoe en waar ze dat gingen doen, was niet bekend. Volgens beide bedrijven wordt de installatie in Vlissingen 'het startpunt van wereldwijde activiteiten'.

Voor de technologische uitwerking van de fabriek gaan Neste en Ravago voortbouwen op de thermochemische liquefactietechnologie van het in Amerika gevestigde Alterra Energy, een specialist in chemische recyclage waar Ravago aandeelhouder van is. Ravago zal zijn expertise inbrengen op het vlak van de mechanische voorbereiding van het plastic afval. Het op Nasdaq genoteerde Neste brengt zijn expertise in de verwerking van koolwaterstoffen in.

Alterra baat in Ohio een fabriek uit die plastic afval recycleert en omzet in olie (liquefactie), waarvan dan nieuw plastic en chemische producten worden gemaakt. Ravago levert onder meer bewerkt plastic afval voor de fabriek.

De fabriek in Vlissingen zal een verwerkingscapaciteit hebben van ongeveer 55.000 ton gemengd plastic afval. Dat komt overeen met het plastic verpakkingsafval dat door ongeveer 1,7 miljoen Europeanen wordt geproduceerd. Volgens Eurostat-cijfers produceerde de gemiddelde EU-burger in 2018 33 kg plastic verpakkingsafval.

Beide groepen zeggen de joint venture te willen uitbouwen tot een wereldleider voor de chemische recyclage van gemengd plastic afval.

'Door het vastleggen van de locatie en de omvang van het project zijn we een stap dichter bij de verwezenlijking van onze droom', zegt Theo Roussis, de CEO van Ravago. 'Samen met Neste kunnen we schaalbare oplossingen creëren om niet-recycleerbare afvalstromen om te zetten in waardevolle eindproducten.'

'Door onze expertise te combineren beschikken we over de middelen om de technologie snel te implementeren en de productie op commerciële schaal op te starten', zegt Mercedes Alonso, de topvrouw van Renewable Polymers and Chemicals bij Neste. 'Onze ambitie is duidelijk: de wereldleider worden in hernieuwbare en circulaire oplossingen.'

Neste - goed voor 11,8 miljard euro omzet in 2020 - deed vorig jaar met succes verschillende industriële testen met vloeibaar gemaakt plastic afval in zijn olieraffinaderij in Finland.

Wereldspeler

Het superdiscrete Ravago uit Arendonk is eigendom van de familie Roussis-Van Gorp. De naam verwijst naar de oprichter Raf Van Gorp. Het is een van de grootste niet-beursgenoteerde ondernemingen van ons land en boekte vorig jaar 8,7 miljard euro omzet en 281 miljoen winst en telt 8.000 werknemers.