Rechter zet deur open voor verse Roundup-claims Bayer

Er is een nieuwe uitspraak gevallen in het juridisch dossier over Dewayne Johnson. In augustus 2018 oordeelde een rechter dat Monsanto, dat eigendom is van het Duitse Bayer, schuld heeft aan de terminale kanker van de man. Hij sproeide als tuinman in Amerikaanse schooltjes de onkruidverdelger Roundup en kwam daarbij per ongeluk in contact met het goedje.