Recordaantal buitenlanders aan de slag in België

Krappe arbeidsmarkt doet werkgevers naar arbeidsmigratie grijpen.

Vorig jaar waren in ons land 229.000 uit het buitenland gedetacheerde werknemers aan de slag. Dat is een record en een verdubbeling tegenover tien jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen op basis van de Limosadatabank van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

De voorbije vijf jaar is het fenomeen, waarbij buitenlandse werknemers en zelfstandigen tijdelijk in ons land werken, met 20 procent toegenomen. Gedetacheerden vormen het gros van de totale arbeidsmigratie, zeggen de onderzoekers, maar zijn tegelijk een weinig bekende groep werknemers in ons land.

Detachering wordt vaak in een adem genoemd met sociale dumping, het fenomeen waarbij in onder meer de bouw- of de transportsector goedkope bouwvakkers en chauffeurs in ons land tewerkgesteld worden aan extreem lage lonen, met uitbuiting tot gevolg.

Dat de helft van alle gedetacheerden uit West- en Zuid-Europese lidstaten komt, waar de lonen hoger liggen dan in Oost-Europa, toont dat loon niet de belangrijkste drijfveer is. Ive Marx Professor sociaal beleid aan de Universiteit Antwerpen

Maar volgens Ive Marx, professor sociaal beleid aan de Universiteit Antwerpen, zijn de motieven van werkgevers veel ruimer dan enkel het kostenaspect. ‘De schaarse arbeidsmarkt is minstens even belangrijk. Dat de helft van alle gedetacheerden uit West- en Zuid-Europese lidstaten komt, waar de lonen hoger liggen dan in Oost-Europa, toont dat loon niet de belangrijkste drijfveer is. Ook het type sectoren geeft volgens de onderzoekers aan dat de loonkosten niet primeren: bouw en transport zijn weliswaar de grootste afnemers, maar ook metaal, voeding en petrochemie maken volop gebruik van gedetacheerden.’

Soudal

Ook de hr-bedrijven gespecialiseerd in buitenlandse werknemers voelen dat bedrijven vooral de nijpende arbeidsschaarste aanhalen om buitenlanders te rekruteren. Volgens Koen Janssen van het hr-bedrijf Itzu wordt voor een buitenlandse bouwvakker die hij met zijn Pools wervingsbureau aanbrengt doorgaans meer betaald dan voor een Belg. ‘De extra administratieve en begeleidingskosten maken hem duurder dan Belgen, maar dat nemen onze klanten erbij. Want Belgen vinden ze vaak toch niet meer.’

229.000 België telde vorig jaar 229.000 gedetacheerde buitenlandse werknemers.

Hetzelfde geluid bij de Turnhoutse siliconenproducent Soudal. ‘Voor de iets vuilere jobs vinden we geen Belgen meer’, stelt Bart Heyvaert, de hr-directeur. ‘Alleen de taal is soms een hinderpaal, zeker als het gaat om jobs in de productie, waarbij veiligheid belangrijk is. Daarom is het belangrijk dat de overheid investeert in taallessen voor migranten.’