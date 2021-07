Recordwinst voor discreet Kempens concern Ravago

De Belgische kunststoffenreus Ravago uit Arendonk heeft 2020 ondanks corona afgesloten met een recordwinst van 281,7 miljoen euro.

Ravago is een van de grootste niet-beursgenoteerde ondernemingen van het land. Met zo'n 7.100 werknemers is het een wereldspeler in de distributie van polymeren voor de plastic- en rubberindustrie. Een kleiner deel van de omzet komt uit de recyclage en de productie van kunststoffen, oplossingen voor de bouw en de verdeling van gespecialiseerde chemische producten. De groep is in handen van de discrete familie Roussis-Van Gorp, ook bekend als KBC-aandeelhouder.

De multinational was in 2020 goed voor een geconsolideerde omzet van 8,7 miljard euro, leert de onlangs in Luxemburg gepubliceerde jaarrekening van Ravago. Dat is een daling van ruim 9 procent tegenover de 9,6 miljard euro van 2019. Dat laatste cijfer verschilt van de omzet die een jaar geleden werd bekendgemaakt. Dat komt omdat het concern vorig jaar de Amerikaanse chemiespeler Bamberger Polymers inlijfde en daardoor zijn cijfers over 2019 aanpaste alsof de deal toen al een feit was.

De essentie De Kempense kunststoffenreus Ravago boekte vorig jaar ruim 9 procent minder omzet.

Met 8,7 miljard euro aan inkomsten blijft het echter een van de grootste privébedrijven van het land. Dit jaar gaat Ravago mogelijk over de kaap van 10 miljard.

De nettowinst steeg sterk naar 281,7 miljoen euro.

Strikt gezien is dat ook het geval: de overname van Bamberger dateert van 2018, maar gebeurde niet door Ravago, wel door de Luxemburgse familieholding Plastiche. Het was destijds niet duidelijk waarom, net zoals nu niet bekend is waarom Bamberger intern verhuisde.

Afstoten

In elk geval kreeg Ravago er met Bamberger ruim 600 miljoen euro omzet bij. Daar staat tegenover dat de groep vorig jaar vier kleine onderdelen verkocht voor een totaal van bijna 32 miljoen euro. Op zijn minst een van die onderdelen belandde bij een ander investeringsvehikel van de familie.

De daling van de omzet in 2020 is naar alle waarschijnlijkheid toe te schrijven aan de effecten van corona. De jaarrekening geeft daar geen uitleg over. Zonder corona bestond de kans dat Ravago vorig jaar over de symbolische kaap van 10 miljard euro omzet zou zijn gegaan. Mogelijk is dat cijfer voor dit jaar, zeker omdat Ravago in het voorjaar de hand kon leggen op de Spaanse chemiedistributeur Indukern en er in één klap bijna 400 miljoen euro aan inkomsten bijkreeg.

Ohio

Ravago heeft een traditie van acquisities. Vorige week meldde het nog de instap in het kapitaal van het Amerikaanse plasticrecyclagebedrijf Alterra Energy. Het is niet bekend welk belang Ravago op de kop kon tikken, noch hoeveel het daarvoor neertelt.

Alterra Energy baat in de Amerikaanse staat Ohio een fabriek uit die plastic afval recycleert en omzet in olie, waarmee dan weer nieuw plastic en chemische producten kunnen worden gemaakt. Ravago gaat Alterra onder meer bewerkt plastic afval leveren voor de vestiging in Ohio en voor toekomstige commerciële installaties.

Nettowinst

Opvallend is dat Ravago er vorig jaar in slaagde om ondanks de omzetdaling een recordwinst neer te zetten. De 281,7 miljoen euro, ruim driemaal zoveel als het jaar ervoor, is alleszins het hoogste cijfer sinds de groep voor het jaar 2003 voor het eerst geconsolideerde cijfers vrijgaf.

De sterke winststijging is het gevolg van meerdere factoren, maar is vooral toe te schrijven aan het feit dat de onkosten sterker daalden dan de omzet. Ravago boekte ook lagere financiële lasten en schreef geen goodwill voor overnames af, omdat het gelooft in de langetermijnperspectieven voor de groei van zijn kernactiviteiten. Over een dividend voor de familie is niets bekend. Het eigen vermogen van Ravago bedraagt bijna 2 miljard euro.