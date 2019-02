Recticel: 'Extra geduld voor verkoop automobieldivisie'

De dip in de Europese en Chinese autoverkoop geeft Recticel kopzorgen. De verkoop van de automobieldivisie loopt vertraging op. 'We moeten geduld hebben.'

'We hebben uiteindelijk toch een goed jaar achter de rug, wetende dat het tweede halfjaar moeilijk was', zegt Olivier Chapelle, die sinds 2010 CEO van Recticel is.

Tijdens de eerste zes maanden van 2018 steeg de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) nog met meer dan 10 procent. Daar bleef eind december niets meer van over. De rebitda over heel 2018 daalde uiteindelijk met 1,6 procent, na drie opeenvolgende jaren van groei.

Vooral de Bedding-divisie die matrassen en lattenbodems - met merken als Lattoflex en Beka - produceert, stond zwaar onder druk. De rebitda daalde er met meer dan 50 procent. Chapelle wijt dat deels aan de 'hete zomer en het WK voetbal', waardoor winkels zoals Beter Bed minder volk trokken. Vooral in Duitsland, de belangrijkste afzetmarkt, kreeg de markt klappen. 'En we zien de eerste effecten van nieuwe spelers die hun eigen merk enkel via e-commerce uitspelen', klinkt het.

Eigen webshop

Recticel gaat komende zomer in de tegenaanval met de lancering van een eigen webshop. 'In twee landen waar we nog niet actief zijn. Het wordt een leerproces', zegt Chapelle. In de bestaande landen heeft Recticel geen plannen voor een directe verkoop aan de consument, om geen wrevel op te wekken bij de klanten/winkelketens. 'Online bereiken we daar indirect de consument via de websites van onze distributeurs of via onlineretailers zoals Home24.'

Bedding is het grote zorgenkind van Recticel, maar ook de automobielcrisis komt zeer ongelegen. Recticel produceert dashboardhuiden voor onder andere Mercedes en BMW en heeft een tiental van die fabrieken in China, Europa en de VS. Het bedrijf zette de divisie exact een jaar geleden wegens te kapitaalintensief te koop. De gesprekken daarover liepen vlot tot vorige zomer, toen kwam er een kink in de kabel.

Nachtmerrie

De handelsoorlog tussen de VS en China en de nieuwe emissienormen in Europa leidden tot een plotse instorting van de autoverkoop. 'Het was zoals een aardbeving', zegt Chapelle. 'De cijfers spreken voor zich. In China was het een nachtmerrie. In het jongste kwartaal zijn er 16 procent minder auto's verkocht. In januari was er een krimp van 18 procent, in Europa van 4,6 procent.'

We willen de automobielafdeling verkopen en spreken met 5 à 10 partijen. We moeten wat meer geduld hebben. We spreken niet over weken of maanden. Olivier Chapelle CEO Recticel

Het resultaat is dat het verkoopproces vertraging oploopt. De schrik voor het scenario van 2008-2013, toen de automobielsector vijf jaren zakte, zit erin. Kandidaat-kopers haakten plots af. Niet-bindende biedingen werden ingetrokken of verlaagd. Maar er kwamen ook nieuwe kandidaten op de proppen. 'We stoppen niet. We willen de afdeling verkopen en spreken nu met 5 à 10 partijen. We moeten wat meer geduld hebben. We spreken niet over weken of maanden', aldus Chapelle. Maar het lijkt erop dat hij tevreden zal moeten zijn met minder centen. 'Maar we zullen niet tegen elke prijs verkopen. We staan ook niet met de rug tegen de muur, want de activiteiten zijn rendabel.' Het beurshuis KBC Securities verwacht dat de verkoop zo'n 75 miljoen euro kan opbrengen.

Dat zal Recticel extra ruimte geven om te investeren in zijn kroonjuweel: de productie en verkoop van isolatiepanelen op basis van polyurethaan. Die divisie haalt de hoogste winstmarge van de groep en boekte vorig jaar 10 procent winstgroei, ondanks de opstartkosten voor een nieuwe fabriek in Finland.

Overnames

Eerder bouwde Recticel ook al fabrieken in het VK, België en Frankrijk. 'We kijken nu naar overnames om onze activiteiten in Europa te verbreden', zegt Chapelle. Welke landen Chapelle in het vizier heeft voor expansie, wil hij niet zeggen, wetende dat ook concurrenten als Kingspan en Unilin op overnametocht zijn. Maar met de stijgende koopkracht in Centraal- en Oost-Europa zou het niet verbazen dat Recticel daar toeslaat.

De nettowinst van Recticel steeg met 21 procent, onder andere dankzij een daling van de belastingen, rentelasten en uitzonderlijke kosten. De herstructureringskosten kwamen uit op 10,4 miljoen euro, maar volgens Chapelle is de stroomlijning van het bedrijf daarmee ten einde. In 2018 sloot het nogmaals drie fabrieken, wat het totaal sinds zijn aantreden op meer dan 40 brengt. 'Het is het laatste jaar waarin we zo'n grote ingrepen zullen doen', klinkt het.