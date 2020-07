Recticel: 'Volledig herstel in tweede jaarhelft'

CEO Olivier Chapelle rekent op een spectaculaire ommekeer: van een krimp van meer dan 50 procent in april tot volledig herstel in de komende maanden.

Min 53 procent. Zo groot was de dramatische omzetdaling van Recticel in april, als gevolg van de lockdowns in de meeste landen. In mei (-36%) en juni (-11%) draaide de business al iets beter en sinds begin juni zijn alle fabrieken opnieuw operationeel.

De krimp op kwartaalbasis kwam uit op 33 procent. Dat is zelden gezien, maar het bedrijf slaagde er tegelijkertijd in stevig in de kosten te snoeien waardoor de brutobedrijfswinst (ebitda) toch ‘licht positief’ eindigde.

Bovendien verwacht CEO Olivier Chapelle een normalisering van de situatie in de komende maanden.

'Na het dieptepunt in april, geeft het huidige orderboek mij vertrouwen dat we uit deze uitzonderlijke crisis komen. In de tweede jaarhelft zal de omzet naar verwachting weer op het niveau van vorig jaar uitkomen, op voorwaarde dat er geen tweede virusgolf komt’.

Met die uitspraak is Chapelle aanzienlijk optimistischer dan bijvoorbeeld het beurshuis Degroof Petercam. 'Het moeilijkste moet nog komen’, waarschuwde die twee maanden geleden. ‘We denken dat het herstel om weer op het peil van 2019 te komen langer dan een jaar zal duren.’

Transformatie

De prognose slaat op de ‘overblijvende activiteiten’ van Recticel, waaronder de productie en verkoop van isolatiematerialen, matrassen, lattenbodems en technische schuimen. Eerder dit jaar deed het bedrijf namelijk een dertigtal fabrieken van de hand en cashte daarvoor 210 miljoen euro. De groep verkocht haar belang van 50 procent in Eurofoam, dat polyurethaanschuim voor zitmeubels en matrassen produceert, met vestigingen in Centraal- en Oost-Europa. De automobieldivisie, die dashboardhuiden maakt, gaat in twee stappen de deur uit.

Door die deals is Recticel in één klap schuldenvrij. ‘We kunnen nu volop investeren’, zei Chapelle. Maar de transformatie heeft bij beleggers ook speculatie over de toekomst van het bedrijf aangewakkerd. Ook beurshuis ING houdt rekening met een verder opbreekscenario en een bod op het hele bedrijf of onderdelen ervan.