Recticel boekt sterke winstgroei

Het kroonjuweel - de isolatietak - van de chemiegroep overvleugelt steeds meer de andere takken, vooral de kwakkelende matrassenafdeling.

Recticel , de chronische underachiever van de Brusselse beurs, heeft er een prima eerste helft van 2018 opzitten. Dat is deels het gevolg van een beroerd 2017, toen de chemiegroep door een combinatie van toeleveringsproblemen en een stratosferische klim van cruciale grondstoffen niet of nauwelijks van de economische hoogconjunctuur kon profiteren.

De kopwinden van 2017 zijn nu in belangrijke mate rugwinden geworden: het moeilijke 2017 zorgt voor een vlotte vergelijkingsbasis in 2018 en net zoals het bedrijf vorig jaar de dure grondstoffen niet meteen kon doorrekenen aan de klanten, duurt het nu ook even voor de minder dure grondstoffen zich in lagere facturen voor de eindklant vertalen.

GECONSOLIDEERD vs GECOMBINEERD Pro memorie: de gecombineerde omzet houdt rekening met het deel van Recticel in joint ventures (zoals Eurofoam en ProSeat) op elke lijn van de resultatenrekening. De geconsolideerde omzet, daarentegen, houdt sinds nieuwe IFRS-regels in 2013 alleen nog rekening met die - voor Recticel belangrijke - joint ventures op één lijntje van de resultatenrekening, namelijk 'winst of verlies van entiteiten waarop de equity methode werd toegepast'. Daarom focust Recticel zelf meer op de gecombineerde dan de geconsolideerde cijfers.

Dat alles vertaalt zich in een omzet die 4 procent stijgt naar 756 miljoen euro, grosso modo in lijn met de analistenconsensus. Let wel: het gaat hier om de gecombineerde omzet die de voor Recticel belangrijke joint ventures - onder meer autozetelfabrikant ProSeat - meetelt (zie inzet).

Die omzetgroei zet in combinatie met de wat goedkopere grondstoffen een hefboom lager op de resultatenrekening. De brutobedrijfswinst voor afschrijvingen (rebitda) stijgt 12 procent naar 56 miljoen euro, de winstmarge verbetert met een half procentpunt tot 7,4 procent. De recurrente bedrijfswinst gaat 15 procent hoger naar 36 miljoen euro.

Netto is de groei nog meer uitgesproken: plus 30 procent naar 18,7 miljoen euro of 0,34 euro per aandeel. Dit dankzij fors lagere eenmalige lasten in vergelijking met probleemjaar 2017 én lagere financiële lasten.

Dat ligt deels aan de lagere schuldenlast, maar ook aan het financieel beleid: Recticel kon vorig jaar een dure converteerbare obligatie vervangen door fors goedkopere kortlopende schulden (commercial paper).

Quid autotak?

Voor heel 2018 handhaaft CEO Olivier Chapelle de prognose voor een groei van omzet en bedrijfswinst, wat gezien de sterke eerste jaarhelft niet moeilijk kan zijn. Over de verkoop van de auto-interieurafdeling rept Chapelle in het persbericht met geen woord.

Die verkoop werd dit voorjaar aangekondigd. Zo'n deal zou de groep in één klap schuldenvrij kunnen maken en haar eindelijk de middelen geven om te investeren in het kroonjuweel: de isolatietak. Die zou zich zo beter kunnen wapenen tegen de Europese marktleider, het Ierse Kingspan.

38% Geïsoleerde winstmotor De isolatietak van Recticel tekent met slechts 17 procent van de groepsomzet voor bijna 40 procent van de bedrijfswinst

Over het eerste halfjaar verhoogde de isolatietak - die vorig jaar hard getroffen werd door de piek van de grondstoffenprijzen - de winstbijdrage met 60 procent tot net 23 miljoen euro. Over het voorbije halfjaar tekende die afdeling met 17 procent van de omzet voor bijna 40 procent van de bedrijfswinst.

Giftige matrassen