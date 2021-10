Recticel botst op weerstand bij Poolse overname

Recticel kondigde in maart een voorlopige overeenkomst aan om de isolatieplaatactiviteiten van het Poolse Gór-Stal over te nemen. Recticel was bereid 30 miljoen euro neer te tellen voor de fabriek in de buurt van Krakau

Recticel had verwacht de deal te kunnen afronden na de zomer, maar er is een kink in de kabel gekomen. ‘De eigenaars hebben ons onlangs laten weten niet te willen doorzetten met de verkoop, onder verwijzing naar gewijzigde omstandigheden’, luidt het. ‘We zullen alle beschikbare juridische stappen gebruiken om de overname af te dwingen en volledige schadevergoeding te verkrijgen.’

Vlag in Oost-Europa

Met de overname zou de isolatiedivisie van Recticel zijn vlag planten in Centraal- en Oost-Europa. ‘Het is een zeer moderne fabriek in een regio waar we nog niet actief waren. We vullen een blinde vlek in Europa in’, zei CEO Olivier Chapelle destijds. In die fabriek worden isolatieplaten gemaakt op basis van polyurethaan, goed voor vorig jaar bijna 17 miljoen euro omzet en 2,5 miljoen euro brutobedrijfswinst. Maar de fabriek had nog heel wat groeimarge en draaide nog op minder dan de helft van de capaciteit.