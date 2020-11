Recticel doet grootste overname ooit

De chemiegroep legt een kwart miljard op tafel voor FoamPartners, een Zwitserse specialist in 'technisch schuim' dat onder meer in geluidsisolatie wordt gebruikt.

Recticel pakt uit met de grootste overname sinds de chemiegroep zich in 1998 uit de Generale Maatschappij losweekte. CEO Olivier Chapelle legt 270 miljoen Zwitserse frank (250 miljoen euro) op tafel voor FoamPartners. Dat is een Zwitserse specialist in 'technisch schuim', schuimrubber dat allerhande toepassingen vindt in de industrie en de consumentenmarkt.

Een belangrijke toepassing is voor geluidsisolatie, in de autosector en de industrie. Recticel is in die niche met de tak 'Flexible Foams' al actief en levert bijvoorbeeld de panelen die de de binnenkant van de SpaceX-raket van Elon Musk isoleren voor geluidsvibraties.

Verkoper is het Zwitserse beursgenoteerde conglomeraat Conzetta. Recticel betaalt de deal cash, via kortetermijnkredieten van KBC, Belfius en BNP Paribas Fortis. Inclusief schulden telt Recticel 8,6 keer de jaarlijkse bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) neer.

Chapelle maakt zich sterk dat Recticel via FoamPartners toegang krijgt tot de sterker groeiende markten in Azië en Noord-Amerika. Tegen 2023 moeten jaarlijks 14 miljoen synergieën met de bestaande activiteiten mogelijk zijn.

Lentekuis

De overname volgt op de dubbele deal van Recticel eerder dit jaar. De schuimrubberproducent verkocht toen een belang van 51 procent in zijn afdeling auto-interieurs aan het investeringsfonds Admetos. De rest kan het Wetterse bedrijf via vanaf 2024 van de hand doen. Daarnaast verkocht Recticel zijn belang van 50 procent in de joint venture Eurofoam, een maker van soepelschuimen, aan zijn Oostenrijkse partner Greiner.

De dubbele deal - in volle pandemie gesloten - bracht Recticel 210 miljoen euro op. Het gevolg is dat het chemiebedrijf in één trek zo goed als schuldenvrij werd, wat dus ruimte bood voor deals. Een verademing vergeleken met de schuldenerfenis die jarenlang de toekomst van Recticel overschaduwde.