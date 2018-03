Recticel geeft startschot voor verkoop autodivisie

De schuimrubberproducent Recticel heeft de consultant EY gemandateerd om op zoek te gaan naar een koper voor zijn automobieldivisie. Binnen enkele maanden komt er allicht witte rook in het dossier.

Hoeveel een verkoop kan opleveren, is voorlopig koffiedik kijken en hangt af van tal van criteria. De jongste statistieken over de overnameprijzen in de autosector kunnen evenwel een idee geven. Volgens de consultant PricewaterhouseCoopers (PwC) betaalden bedrijven in die sector in de eerste helft van 2017 gemiddeld 5 à 10 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van het doelwit bij overnames. Voor bedrijven actief in interieurbekleding van auto’s is dat gemiddeld vijf keer, blijkt uit een nota van het advocatenkantoor Foley & Lardner.

De automobieldivisie van Recticel staat voor 150 miljoen euro in de boeken van de Wetterse groep. Dat komt overeen met vijf keer de ebitda van de afdeling over het afgelopen boekjaar. De divisie maakt plastic of polyurethaan ‘huiden’ op maat voor dashboards, deurpanelen en versnellingsconsoles van auto’s.

De analist van ING die Recticel volgt, was begin dit jaar heel positief over een mogelijke verkoop van de automobieldivisie. ‘Een verkoop is om meerdere redenen goed voor het aandeel. Ten eerste zijn er geen synergieën met de andere afdelingen. Ten tweede is de productie van auto-interieurs kapitaalintensief. En ten derde kan het geld gebruikt worden voor de snelgroeiende isolatiedivisie’, stelde hij. Die isolatieafdeling is het kroonjuweel van Recticel.

Voor Olivier Chapelle, de directievoorzitter van Recticel, is de automobieldivisie een ‘mooie business’. Maar hij is van oordeel dat de afdeling door haar beperkte schaalgrootte nog beter zou passen in een groter geheel. ‘Het is een fantastische activiteit maar we hebben niet genoeg schaalgrootte om met de grote spelers te concurreren. Bovendien is de autosector voor ons te cyclisch’, verklaarde hij eerder al.