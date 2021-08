Recticel handhaaft prognoses na sterk kwartaal

De schuimrubberproducent slaagt er aardig in om stijgende grondstoffenprijzen door te rekenen aan zijn klanten. Het bedrijf verdriedubbelde in het eerste halfjaar zijn brutobedrijfswinst.

Dat Recticel er een puik tweede kwartaal op heeft zitten, komt niet meteen als een verrassing. De schuimrubberfabrikant gaf eind juli in een onverwachte trading update al aan dat de omzet in het eerste halfjaar met ruim 59 procent was aangedikt tot 596,2 miljoen euro.

Een deel van die sterke groei was te danken aan de overname van FoamPartner, de grootste deal ooit voor de chemiegroep. Maar daarnaast was er ook net als over het eerste kwartaal 'een sterke vraag op de meeste markten', nu veel mensen de pandemie aangegrepen hebben om hun huis te renoveren. En last, but not least: ook prijsverhogingen om de inflatoire druk op de grondstoffenprijzen te counteren, speelden mee.

x3 EBITDA De brutobedrijfswinst van Recticel verdrievoudigde in het tweede kwartaal naar 56,9 miljoen euro.

Uit de volledige kwartaalcijfers blijkt nu dat Recticel er zo in geslaagd is de rendabiliteit uitstekend te bewaken in een klimaat van prijsdruk. De bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) verdrievoudigt van 19 naar 56,9 miljoen euro. Dat is in lijn met wat KBC Securities-analist Wim Hoste vooraf verwachtte (57,1 miljoen euro).

De nettowinst bedraagt 28 miljoen euro. Dat is minder dan een jaar eerder (60,1 miljoen euro), maar toen was het resultaat (voor 68,8 miljoen euro) aangedikt door de verkoop van de autointerieurtak en de soepelschuimafdeling.

Overnamestrijd

De uitstekende cijfers geven de raad van bestuur van Recticel extra munitie in hun strijd tegen het ongewenste overnamebod van het Oostenrijkse Greiner. Die legde in mei in een geheime deal de hand op de 27 procent die holding Bois Sauvage al decennia aanhield in Recticel, waarna een uitkoopbod van 13,5 euro per aandeel volgde.

De raad van bestuur reageerde daar bijzonder misnoegd op, en stelde dat het bod de groep 'significant onderwaardeert'. De cijfers over het tweede kwartaal geven daarbij nu een extra argument om die stelling te onderbouwen.

Prognoses

Over die overnamestrijd wordt in het cijferrapport verder met geen woord gerept. Wel geeft Recticel nog aan dat de verkoop van zijn afdeling 'Slaapcomfort' op schema zit, en dat er tegen het einde van het derde kwartaal bindende biedingen worden verwacht.

In het licht van de cijfers, bevestigt Recticel de eerder gestelde prognoses: een aangepaste brutobedrijfswinst (EBITDA) van 123 à 133 miljoen euro voor het volledig jaar. Dat de grondstoffenprijzen door schaarste blijvend onder druk staan, schrikt daarbij niet af. 'We passen onze prijzen aan waar nodig', klinkt het zelfverzekerd.