'Recticel kan 150 miljoen vangen met verkoop automobieldivisie'

'Voor autofreaks zijn auto's a joy. Maar business doen in de sector is erg moeilijk. Kapitaalintensief. Cyclisch. Hard onderhandelen', zei Olivier Chapelle, CEO van Recticel enkele jaren geleden.

Toen al was duidelijk dat de automobieldivisie niet meer thuishoorde in Recticel en dat een verkoop aan een grote automobieltoeleverancier de beste optie zou zijn. Het verkoopproces is nu eindelijk in gang gezet, met de aanstelling van EY als adviseur.