Recticel moppert over 'slecht weer'

Schuimrubberfabrikant Recticel is het jaar goed begonnen met een omzetstijging van 3,3 procent stijgen. De CEO wijst naar het 'slechte weer' om te verklaren dat het niet nog meer was.

Tot vier keer toe verwijst de CEO van Recticel Olivier Chapelle naar 'strenge weersomstandigheden' in de kwartaalupdate van de schuimrubberfabrikant. Dat de verkoop van isolatiemateriaal gehinderd wordt wanneer werven vertragingen oplopen door het slechte weer, is nog te begrijpen. De omzet in de isolatietak ging 2 procent achteruit tot 60,1 miljoen euro.