Recticel neemt Poolse isolatiefabriek over

Recticel breidt zijn isolatiedivisie uit en heeft een voorlopige overeenkomst gesloten met de eigenaars van het Poolse Gór-Stal om diens fabriek in Bochnia - een paar tientallen kilometers van Krakau - over te nemen.

In die fabriek worden isolatieplaten gemaakt op basis polyisocyanuraat (PIR). De fabriek werd in 2015 opgestart en telt 66 werknemers. De fabriek draaide vorig jaar bijna 17 miljoen euro omzet en 2,5 miljoen euro brutobedrijfswinst. Maar er zit nog een aanzienlijke groeimarge op, aangezien de fabriek slechts aan 40 procent van de totale capaciteit draait.

Recticel betaalt de overname in cash: 30 miljoen euro waarvan 27,25 miljoen euro meteen en de rest in twee schijven verdeeld over de komende twee jaren. De verwachting is dat de deal helemaal rond zal zijn tegen de zomer, al moet Recticel nog eerst een grondig boekenonderzoek voltooien.