Recticel op zoek naar 27 procent ja-stemmers

De aandeelhouders van Recticel stemmen maandag voor of tegen de verkoop van de divisie Engineered Foams. Hoofdaandeelhouder Bois Sauvage (27,08%) zal - gesteund door de Oostenrijkse plasticfabrikant Greiner - tegen stemmen. Recticel hoopt ze te counteren met minstens even veel ja-stemmen.

Sinterklaas is D-day in de oorlog Recticel-Greiner. Dan komen de aandeelhouders van de schuimrubberproducent samen in het Van der Valk Hotel nabij Brussels Airport om te stemmen over de verkoop van de divisie Engineered Foams aan de Amerikaanse schuimrubbergroep Carpenter.

De verkoop is een onderdeel van de verdedigingsstrategie van Recticel . De industriële groep verweert zich tegen het bod van 13,50 euro per aandeel van Greiner - dat de aandelen van Bois Sauvage gaat overnemen - door de divisie waar het de Oostenrijkers het meest om te doen is te verkopen. Zo hoopt Recticel een pure isolatiespeler te worden. De opbrengst van de verkoop - als die doorgaat - vloeit mogelijk (deels) naar de aandeelhouders van Recticel.

Van één speler is het stemgedrag al bekend: Bois Sauvage, goed voor een belang van 27 procent in Recticel, zal op de cruciale aandeelhoudersvergadering tegen stemmen.

De holding meent dat de verkoop van Engineered Foams nog onderworpen is aan een boekenonderzoek en de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. 'Bovendien kan de afronding van de deal nog maanden of langer aanslepen. Daardoor weten de aandeelhouders niet wanneer de aankoopprijs wordt betaald', stelt de holding. 'Het overnamebedrag kan nog aangepast worden en een uitkering van de opbrengst aan de aandeelhouders is complex. Recticel moet mogelijk veel cash op de balans aanhouden.'

Als de verkoop van de afdeling wordt goedgekeurd, kan Greiner de geplande deal met Bois Sauvage afblazen en ziet de holding een opbrengst van 204 miljoen (waarvan 101 miljoen euro meerwaarde) aan zich voorbijgaan.

Missie

De missie van het Recticel-management en -bestuur is daarom eenvoudig: meer dan 27,08 procent van de aandeelhouders ervan overtuigen 'ja' te stemmen.

Bij Recticel houdt men de lippen stijf op elkaar over het aantal aandelen dat is ingediend voor de aandeelhoudersvergadering. Dat zou al een indicatie kunnen geven van de machtsverhoudingen. De groep weet zich gesteund door ISS en Glass Lewis, twee invloedrijke stemadviseurs. Hun advies kan moeilijk onderschat worden, want veel grote beleggers besteden hun stemgedrag uit aan die adviseurs.