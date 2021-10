Recticel reikt Amerikaans Carpenter sleutel tot Azië aan

Schuimrubber of polyutheraan kent talloze toepassingen: van isolatiemateriaal tot auto-interieurs, matrassen of schoenzolen.

Het Belgische Recticel verkoopt zijn schuimrubberdivisie aan Carpenter. In 70 jaar werkte dat Amerikaanse bedrijf zich op tot de top van de kunststoffenmarkt, met wortels van Canada tot Roeselare.

Om te ontsnappen aan de overnamepoging door het Oostenrijkse kunststoffenbedrijf Greiner werpt Recticel zich in de armen van Carpenter, een andere rivaal. Het Belgische chemiebedrijf verkoopt zijn divisie Engineered Foams aan Carpenter, een deal die de divisie op 656 miljoen euro waardeert.

Het Amerikaanse Carpenter, nu een van de grootste schuimproducten ter wereld, werd in 1948 opgericht door E. Rhodes Carpenter in Richmond, Virginia. Het bedrijf telt intussen meer dan 4.000 werknemers en meer dan 50 vestigingen in Noord-Amerika en Europa, maar heeft zijn hoofdzetel nog steeds in Richmond.

Latex

Carpenter begon eind jaren 40 met de distributie van latex en schuimrubber voor de bandenproducent Goodyear. In 1956 gooit Carpenter zich als een van de eersten op de nieuwe markt voor polyurethaanschuim - vandaag de specialiteit van Recticel - dat aan populariteit won als kunstmatig (en dus goedkoper) alternatief voor leder.

Zo werd Carpenter een leverancier van 'cushioning', tot op vandaag een belangrijke grondstof met talloze toepassingen: van isolatiemateriaal tot auto-interieurs, zetels en matrassen of schoenzolen. Door snel de voordelen in te zien van het zelf gieten van zijn schuim groeide Carpenter uit tot het enige verticaal geïntegreerde bedrijf - het volledige productieproces, van de chemicaliën tot de afwerking, gebeurt in eigen huis - in de schuimsector. Tegen het begin van de jaren 90 hoorde het bij de 500 belangrijkste industriële bedrijven van de VS.

Overnames

Daarna waagde Carpenter zich aan de oversteek naar Europa, waar het steeds volgens dezelfde strategie terrein won, ook bij ons. In 2007 legde het de hand Dumo, een van oorsprong Roeselaars schuimrubberbedrijf dat via enkele overnames eigendom was geworden van Arthemaura, dat voor de helft gecontroleerd werd door de beursgenoteerde holding Brederode. Kort na die deal veranderde de naam van Dumo in Carpenter Belgium. Er werken een honderdtal mensen, goed voor 50 miljoen euro omzet in 2020.

Ook in andere Europese landen kochten de Amerikanen in de jaren 90 en de vroege jaren 2000 middelgrote lokale schuimproducenten op. Intussen is het bedrijf - nog steeds in privéhanden - actief in de VS, Canada, het VK, België, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Denemarken, en draait het een jaaromzet van zo'n 2 miljard dollar (1,7 miljard euro).

Met de nieuwe aanwinst wordt Carpenter de grootste verticaal geïntegreerde producent van polyurethaanschuim en speciale polymeerproducten ter wereld, klinkt het in het persbericht van Recticel. De schuimdivisie van het Belgische bedrijf betekent een versteviging van de Europese positie, maar vooral de toegang tot de Aziatische markt, waar Recticel vier productiesites heeft.

Prijsafspraken

De kwestie leidde ook tot een openlijk conflict aan de Amerikaanse top van het bedrijf. In 2018 begon Michael Lowery een rechtszaak tegen Carpenter, waar hij tot voor kort voorzitter en operationeel directeur was, en in het bijzonder tegen Stanley Pauley, die toen CEO was én 99 procent van de aandelen bezat. Lowery eiste 18 miljoen dollar nadat hij na 17 jaar dienst onrechtmatig aan de deur zou zijn gezet door Pauley, nadat hij zich had uitgesproken over de prijsafspraken in Europa.