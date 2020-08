Recticel rekent op hernieuwe bouwlust na de zomer

Recticel zag zijn omzet in de eerste jaarhelft met een vijfde teruglopen en zijn winst halveren. De chemiegroep is evenwel vastberaden om dankzij een hernieuwde bouwlust voor een postief jaareinde te zorgen.

De lockdowns legden bouwwerven en -markten stil en legden een dik slot om matrassenwinkels. De omzet van Recticel daalde in april, mei en juni met respectievelijk -52 procent, -35 procent en -9 procent. De matrasafdeling toonde zich het weerbaarst. Daar was juni zelfs een groeimaand dankzij een sterk orderboek toen de winkels in Europa geleidelijk weer opengingen.

Ook in het kroonjuweel, de isolatietak, lagen de verkoopsvolumes in juni licht hoger dan vorig jaar. Isolatiematerialen zijn voor Recticel de meest winstgevende tak, maar de marge daalde door toegenomen prijsconcurrentie. Ook de - intussen niet meer zo - nieuwe fabriek in Finland, waar Recticel isolatieplaten op basis van polyurethaanschuim produceert, kampt met hoge opstartkosten en is nog niet winstgevend. 'De productie wordt er wel geleidelijk opgevoerd', aldus het persbericht.