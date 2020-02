Recticel schuift verkoop autotak op lange baan

Terwijl er na twee jaar nog steeds geen schot zit in de verkoop van de autotak, kampt de chemiegroep met scherpe prijsconcurrentie bij het kroonjuweel: de isolatie.

Recticel heeft er een bijzonder moeilijk 2019 opzitten. De gecombineerde omzet (zie inzet) viel met 7 procent terug tot 1,22 miljard euro, in lijn met de verwachtingen van analisten.

Zo'n krimp zet onvermijdelijk druk lager op de resultatenrekening: de brutobedrijfswinst (ebitda) viel 12 procent terug naar 88,2 miljoen euro, netto kromp de winst met een tiende tot 26 miljoen euro 0,47 euro per aandeel. Toch besluit de chemiegroep het dividend stabiel te houden op 0,24 euro bruto, zodat de helft van de winst naar de aandeelhouders vloeit.

GECONSOLIDEERD OF GECOMBINEERD Pro memorie: de gecombineerde omzet houdt rekening met het deel van Recticel in joint ventures (zoals Eurofoam en ProSeat) op elke lijn van de resultatenrekening. De geconsolideerde omzet, daarentegen, houdt sinds de nieuwe IFRS-regels in 2013 alleen nog rekening met die - voor Recticel belangrijke - joint ventures op één lijntje van de resultatenrekening, namelijk 'winst of verlies van entiteiten waarop de equitymethode werd toegepast'. Daarom focust Recticel zelf meer op de gecombineerde dan op de geconsolideerde cijfers, een focus die wij voor de duidelijkheid overnemen in onze berichtgeving.

CEO Olivier Chapelle had deze zomer al de belofte voor winstgroei ingeslikt, zodat de lagere winst niet als een verrassing komt. Ook niet echt een grote verrassing gelet op de perfecte storm waar de sector zich in bevindt: de intussen al twee jaar geleden opgestarte verkoop van de auto-interieurtak - de kapitaalintensieve divisie die onder meer dashboardbekleding voor auto's maakt - zit in het slop.

'De verkoop vordert in ongunstige omstandigheden, maar heeft vertraging opgelopen door de laatste ontwikkelingen op de Chinese markt', zegt Chapelle. De CEO had vorige zomer nog tegen eind 2019 meer nieuws beloofd.

De geschiedenis lijkt zich zo te herhalen: in 2007 was de autotak al eens ei zo na de deur uit, tot de start van kredietcrisis er tussendoor fietste. Eind 2018 was er wel een gedeeltelijke exit uit ProSeat, de joint venture die autozetels maakt.

Finland

Terwijl er geen schot zit in de verkoop van Automotive, worstelt Recticel met zijn kroonjuweel: de isolatietak. Die kampt met zware prijsconcurrentie in isolatiemateriaal en een nieuwe fabriek in Finland die trager dan verwacht op toerental komt. Chapelle verwacht dat de Finse fabriek pas 'vanaf het vierde kwartaal' zal bijdragen aan de winst. Vorige zomer heette het nog 'vanaf 2020'.

Gevolg: de winstbijdrage van isolatie dook 36 procent lager naar 28,5 miljoen euro. Dit uitgerekend in het jaar waar die tak fors in de kijker liep door het bod dat grote rivaal Kingspan op het kroonjuweel uitbracht. De raad van bestuur stuurde de Ieren wandelen.

Tegen die dissonant staat wel een positieve verrassing: de afdeling Soepelschuim, de verzamelnaam voor het schuim dat de vullingen levert voor een lange reeks residentiële en industriële toepassingen (divans, auto's, ziekenhuisbedden, ...). Daar steeg de winstbijdrage met ruim een kwart naar 36,5 miljoen euro.

De winstmarge verbeterde spijts een lagere omzet met ruim 2 procentpunt, dankzij kostenbesparingen (de fabriek in het Duitse Troisdorf ging dicht), een rendabelere productmix en prijsverhogingen. Recticel wijst op de hogere prijzen voor 'restschuim', de overschotjes van de productie zeg maar.