Recticel slikte belofte voor winstgroei in

Bovenop de crisis in de autosector weegt een prijzenslag en de trage opstart van de nieuwe Finse fabriek op de rendabiliteit van het kroonjuweel, de isolatietak.

CEO Olivier Chapelle verwacht niet langer dat de winst van Recticel dit jaar hoger uitvalt dan in 2018. In april rekende Chapelle nog op een stevig winstherstel om een zwakke eerste jaarhelft goed te maken, maar dat blijkt nu te hoog gegrepen.

De boosdoener is opvallend genoeg het kroonjuweel, de isolatietak. Daar zakte de brutobedrijfswinst (ebitda) over de eerste jaarhelft onverwacht fors, met 35 procent naar 14,8 miljoen euro. De winstmarge kromp van een stevige 17,2 procent over de eerste helft van 2018 naar 11,4 procent over de eerste helft van 2019.

De reden is dubbel. Eén: 'intense prijsconcurrentie' in isolatiemateriaal. Daardoor zakte de omzet 2 procent, ondanks meer dan 10 procent volumegroei. Daar komt ook nog een zwakke verkoop in het Verenigde Koninkrijk bij.

Twee: extra druk op de winstmarge omdat de eind 2018 geopende fabriek in Finland nog altijd in opstartfase zit. Gevolg: extra kosten, die nog niet opgevangen worden door hogere verkopen. Chapelle verwacht dat Finland pas vanaf 2020 tot de winst zal bijdragen.

Geïnteresseerden zijn op dit ogenblik de auto-afdeling aan het evalueren en we verwachten tegen het jaareinde het resultaat te kunnen bekendmaken Olivier Chapelle CEO Recticel

De andere afdelingen presteerden meer in lijn van de verwachting van analisten. Met andere woorden: de autotak presteerde door de crisis in de sector zwak, met een 29 procent lagere winstbijdrage en een marge van 7 procent. Idem voor de matrassenafdeling, dat de winst 13 procent zag dalen en nog minder dan 4 procent marge haalt. Het probleem is hier de opmars van onlineverkoop van matrassen, een gegeven waar ook de Nederlandse retailer en Recticel-klant Beter Bed onder lijdt.

Lichtpunt is de afdeling soepelschuim. Die kon ondanks een lagere omzet door een rendabeler productmix de winst een vijfde verhogen en de marge van 6,5 tot 9 procent opkrikken.

Slotsom: globaal kromp de brutobedrijfswinst een tiende naar 40,7 miljoen euro, bij een 7,5 procent lagere omzet. Ook de nettowinst daalde een tiende, tot 16,1 miljoen euro of 0,34 euro per aandeel.

Quid autotak?

Gelet op de crisis in de autosector is het niet evident kopers te vinden die een degelijke prijs willen bieden voor de auto-interieurafdeling, een kapitaalintensieve business die vooral dashboardbekleding maakt en die Recticel al anderhalf jaar te koop zette.

Chapelle belooft snel uitsluitsel. 'Geïnteresseerden zijn op dit ogenblik de auto-afdeling aan het evalueren en we verwachten tegen het jaareinde het resultaat te kunnen bekendmaken.' Eind 2018 kwam er wel een exitplan op tafel voor ProSeat, de joint venture voor autozetels.