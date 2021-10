Recticel spurt fors hoger

De handel in Recticel was geschorst sinds de chemiegroep maandag een belangrijke zet aankondigde om het overnamebod van de Oostenrijkse rivaal Greiner af te ketsen: de verkoop van de grootste afdeling en het eigenlijke Greiner-doelwit, Engineered Foams. Het Amerikaanse Carpenter toont zich bereid voor die tak 656 miljoen euro of 11,65 euro per aandeel te betalen.