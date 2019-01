Recticel start ambitieus recyclageproject

De schuimrubberspecialist krijgt 6 miljoen euro Europese subsidies om samen met universiteiten en het chemiebedrijf Covestro basisgrondstoffen uit matrassen te recycleren.

Recticel, met hoofdkwartier in Oost-Vlaanderen, is een van de grootste verwerkers van polyurethaan (pur) in Europa. Dat is een kunststof die zit in onder andere matrassen, isolatieplaten, dashboards en de ondergrond van atletiekpistes.

De recyclage van pur-producten op het einde van de levenscyclus laat evenwel nog te wensen over. In tegenstelling tot polyethyleen (folies) of polypropyleen (flesdoppen) vergt de recyclage van pur complexe technologie. En die staat nog niet op punt. 'Daar gaan we verandering in brengen', zegt Bart Wallaeys, die bij Recticel het pan-Europese PUReSmart-project aanstuurt.

Matrassen

'Pur is een thermohardende kunststof. Daardoor heeft het een lange levensduur en vormen matrassen niet meteen een put. Het nadeel is dat je het niet kan smelten en dat je de basisgrondstoffen er niet zomaar kan uit isoleren.'

Recticel heeft al de eerste stappen in de goede richting gezet. 'We hebben in ons labo een chemisch proces ontwikkeld om pur op te breken in zijn verschillende bestanddelen, zijnde polyolen en een voorloper van isocyanaat. Daar kan je dan weer mee aan de slag om nieuwe producten te maken. Dat proces gaan we binnen het project opschalen', klinkt het.

Nieuwe pur-variant

Een ander projectluik is de ontwikkeling van nieuwe pur-varianten die eenvoudiger te recycleren zijn. 'Ook daar hebben we al vorderingen gemaakt. In het labo hebben we een paar vierkante centimeter van zo'n materiaal vervaardigd. Maar er is nog veel werk aan de winkel.'