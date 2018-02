Recticel trotseert 100 miljoen euro extra grondstofkosten

Recticel trotseerde vorig jaar een brand in Tsjechië, bezoedelde grondstoffen en een 'nooit geziene' stijging van de grondstofprijzen. 'Het blijft de ambitie de automobieldivisie dit jaar re verkopen.'

Recticel zag de bedrijfskasstroom voor het derde jaar op rij stijgen: plus 8 procent tot 105,5 miljoen euro. De nettowinst ging zelfs 44 procent de hoogte in. De groei is opmerkelijk omdat het bedrijf vorig jaar tegen een zware tegenwind moest opboksen. '2017 is niet echt gelopen zoals we verwacht hebben', zegt Olivier Chapelle die intussen zeven jaar CEO is van Recticel.

Een brand in een Tsjechische fabriek legde de productie lam. De aanvoer van 'bezoedelde' grondstoffen van leverancier BASF leidde tot problemen in de matrassendivisie.

'Nooit gezien'

Maar vooral 'de nooit geziene stijging van 27 procent van de grondstofprijzen' bezorgde het management kopzorgen. Recticel transformeert allerhande grondstoffen tot polyurethaan dat verwerkt wordt in isolatie, matrassen, auto-onderdelen, enzovoort. De aanvoer van cruciale grondstoffen was op een bepaald zo nijpend dat bouwwerven stil kwamen te liggen door een gebrek aan isolatiematerialen. Ook Recticel moest de productie van zijn isolatieplaten op basis van polyurethaan op een bepaald moment noodgedwongen inperken.

We zijn een leidende speler in onze sector en moeten ons ook zo gedragen. Olivier Chapelle CEO Recticel

'De grondstoffen hebben tot 100 miljoen euro meerkosten geleid', zegt Chapelle. 'Hadden we geen actie ondernemen, dan was Recticel verlieslatend geweest. Maar door prijsverhogingen slaagden we erin die 100 miljoen euro helemaal te recupereren.' Ook tijdens de eerste twee maanden van dit jaar zijn de grondstofprijzen blijven stijgen. 'En we zullen die opnieuw doorrekenen aan onze klanten. We zijn een leidende speler in onze sector, en we moeten ons ook zo gedragen. We hebben geen andere keuze als we Recticel verder willen uitbouwen.'

Investeringen

De voorbije twee jaren kondigde Recticel al investeringen in zijn isolatiedivisie, het kroonjuweel van de groep. Het pompte tientallen miljoenen in nieuwe isolatiefabrieken in het VK, België en Finland.

'In de andere divisies - Flexible Foams en Bedding - is nog werk aan de winkel voor ze investment grade zijn', aldus Chapelle. 'De divisies zijn gegroeid door tal van overnames in het verleden die niet geïntegreerd werden. We hebben de voorbije jaren al tientallen productiesites gesloten en er is nog wat meer werk nodig om er een compacte en efficiënte organisatie van te maken.' Intussen breidt het - met beperkte budgetten - in India, China en Marokko de activiteiten in technische producten zoals akoestische isolatie verder uit. Rectical is met die producten onder andere leverancier voor Atlas Copco, Caterpillar en SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.

22 procent meer dividend

De vrij gezonde balans laat verdere initiatieven toe. De schulden van de groep waren nooit zo laag en bedragen amper 1,3 keer de bedrijfskasstroom. Een enorm verschil met vier jaar geleden toen het bedrijf bij investeerders langs moest gaan om de put - na een periode van verliezen, herstructureringen en kartelboetes - te dichten.

Dat Recticel dit jaar 12 miljoen euro (+22%) dividenden uitkeert, toont bovendien het vertrouwen in de toekomst aan. Voor 2018 rekent Recticel op meer omzet én meer winst, zonder details te geven. 'Ik blijf voorzichtig. We leven in een volatiele wereld', zegt Chapelle.

Automobiel de deur uit

De sterke prestaties in 2017 waren grotendeels te danken aan isolatie- en automobielactiviteiten die beiden meer dan 20 procent winstgroei (rebitda) boekten. De divisie Automotive boekte 25,6 miljoen euro recurrente bedrijfskasstroom. De divisie produceert autozetels en 'huiden' voor dashboards en deurpanelen. Doordat contracten met bedrijven als BMW, Daimler, Porsche en Volvo stilaan op snelheid komen, verdrievoudigde de winst bijna in twee tijd.