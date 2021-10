Recticel verkoopt divisie om Oostenrijkse jager af te houden

Recticel verkoopt zijn divisie Engineered Foams aan het Amerikaanse Carpenter. Door die deal is Recticel geen interessante prooi meer voor het Oostenrijkse Greiner.

De verkoop waardeert de divisie op 656 miljoen euro. Dat is ook het bedrag dat Recticel vanuit de VS op de rekening krijgt gestort. Hoe Recticel die centen zal inzetten, is nog voer voor discussie in de raad van bestuur. Een van de opties is dat die bij de aandeelhouders terecht komen. Ook de geplande verkoop van de Bedding-divisie nadert de ontknoping.

Eens dat allemaal achter de rug is, zal Recticel zich honderd procent toeleggen op de ontwikkeling, productie en verkoop van isolatiematerialen. De isolatie-afdeling boekte vorig jaar 249 miljoen euro en haalde een winstmarge (ebitda) van 11 procent. Daarmee was het de meest winstgevende van de hele groep. '

Door de steeds strengere normen om gebouwen te isoleren in het kader van de klimaatplannen, staat de divisie een mooie toekomst te wachten. Het bedrijf bouwde die tak de voorbije jaren al stelselmatig uit met nieuwe fabrieken in Frankrijk, het VK en Finland.

'Op deze manier zullen we superieure waarde realiseren voor de aandeelhouders in vergelijking met het ongevraagde overnamebod van Greiner.'

'Op deze manier zullen we het volle potentieel van Recticel ontsluiten en superieure waarde realiseren voor de aandeelhouders in vergelijking met het ongevraagde overnamebod van Greiner.'

Greiner heeft eerder dit jaar een belang van 27 procent verworven in Recticel door de aandelen van Bois Sauvage over te kopen voor 13,50 euro. Het lanceerde vorige week officieel een vijandig bod op alle anderen aandelen, maar dat karige bod heeft geen kans op slagen omdat de biedprijs aanzienlijk onder de aandelenkoers ligt.

Nog niet helemaal rond

De deal tussen Recticel en Carpenter is evenwel nog niet rond. De aandeelhouders van Recticel moeten hun goedkeuring nog geven, wat betekent dat Greiner of Bois Sauvage mogelijks nog een beslissende stem hebben met 27 procent van de aandelen in handen. Ook de concurrentiewaakhonden moeten hun fiat nog geven. Recticel verwacht de transactie in het tweede kwartaal van 2022 af te ronden.

Aftocht

Eens dat rond is, is de kans groot dat Greiner de aftocht blaast en. Hoewel Greiner al enkele maanden zegt dat het in Recticel is gestapt voor de lange termijn - we are here to stay - is het niet onwaarschijnlijk dat het dat belang van 27 procent toch verkoopt.