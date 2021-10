Recticel verkoopt zijn Oost-Vlaamse roots om Oostenrijkers weg te jagen

De holding Bois Sauvage heeft het Belgische industriële concern Recticel in een aartsmoeilijke situatie gebracht. Om die te ontmijnen en Oostenrijkse inmenging af te houden ziet Recticel zich genoodzaakt om zijn roots - de fabriek in Wetteren - te verkopen. Mogelijk staat de poort nu wagenwijd open voor de isolatiemultinational Kingspan.

‘Dit was niet ons oorspronkelijke plan, maar dat betekent niet dat het geen goed plan is’, aldus Olivier Chapelle, de CEO van Recticel. Als reactie op de ongewenste avances van de Oostenrijkse plasticgroep Greiner om het bedrijf met een karig bod in te palmen, pakt Recticel na maanden wikken en wegenuit met de verkoop van zijn divisie Engineered Foams aan zijn Amerikaanse sectorgenoot Carpenter.

Die divisie omvat onder meer de activiteiten van het Zwitserse Foampartner, waar Chapelle vorig jaar beslag op legde in wat de grootste overname in de geschiedenis van Recticel was. Dat hij die business amper anderhalf jaar later noodgedwongen moet terugdraaien, is een pijnlijke zaak.

Buskruitfabriek

Een dertigtal fabrieken in Europa verandert door de deal van eigenaar. Ook die in Wetteren, waar de roots van Recticel liggen. Op die plek richtte de Antwerpse handelaar en salpeterfabrikant Jan-Frans Cooppal in 1778 zijn buskruitfabriek op. Een eeuw later kwam daar de productie van ether voor explosieven bij. In de jaren 50 maakte buskruit plaats voor allerhande polyurethaanproducten zoals technische schuimen voor geluidsisolatie in auto’s. Recticel, dat verder groeide binnen de superholding Generale Maatschappij, kwam in 1998 in handen van een groep Vlaamse investeerders onder leiding van Luc Vansteenkiste.

Met Vansteenkiste aan het hoofd groeide Recticel uit tot een bedrijf met verschillende pijlers, waaronder matrassen, soepelschuim en isolatie. Door de verkoop van de soepelschuimdivisie heeft Greiner in principe niets meer te zoeken bij Recticel, want precies die divisie sloot nauw aan bij zijn activiteiten.

4 vragen aan Olivier Chapelle, CEO Recticel Denkt u dat deze deal de stemming op een aandeelhoudersvergadering overleeft? Greiner of Bois Sauvage bezit 27 procent van de aandelen. ‘Dat betekent dat er nog 73 procent is. We hebben onze berekeningen gemaakt en hebben redenen om te geloven dat het op een positieve stemming zal uitdraaien. We zullen zien.' Vorig jaar deed u met het Zwitserse FoamPartner de grootste overname in de geschiedenis van Recticel. Nu moet u dat opnieuw verkopen. Frustrerend? ‘Dat was niet ons oorspronkelijke plan. We wilden Recticel op twee poten bouwen, maar door Bois Sauvage en Greiner hebben we ons plan moeten bijstellen. We hebben nu een andere strategie, maar ook een goede.' Vreest u niet de overnameprooi te worden van Kingspan, dat Recticel vroeger al twee keer heeft benaderd? 'Er kan veel gebeuren, maar ik kan dat niet voorspellen. Ik weet wel dat we een goede positie hebben in de isolatiesector en dat er middelen zijn om ons te versterken.' Bois Sauvage heeft Recticel in een moeilijk parket gebracht. Wat is uw boodschap aan hen? ‘On the record? Geen commentaar.’

Greiner sloot in mei een deal met de holding Bois Sauvage - sinds jaar en dag aandeelhouder van Recticel - om diens belang van 27 procent in Recticel over te nemen. Dat gebeurde achter de rug van Recticel. Die deal van Bois Sauvage kreeg in industriële kringen al bakken kritiek en werd door sommigen zelfs als ‘echt schandalig’ bestempeld. Door de deal kreeg de Oostenrijkse concurrent van Recticel een blokkeringsminderheid in handen. En vorige week lanceerde hij officieel een vijandig bod op alle andere aandelen.

Vlerick en Sioen

Recticel lijkt de aartsmoeilijke situatie nu toch ontmijnd te hebben. Al moeten de aandeelhouders de transactie nog goedkeuren op een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Een gewone minderheid volstaat, maar het belooft spannend te worden, wetende dat Bois Sauvage of Greiner hun belang op tafel zullen gooien. Daartegenover staan investeringsfondsen als Janus Henderson en private investeerders zoals de familie Sioen en de familie Vlerick.

Turbulent

Chapelle, die in 2009 Luc Vansteenkiste opvolgde, staat niet voor het eerst voor een moeilijke opdracht. De twaalf jaar dat hij Recticel leidt, kan je gerust een turbulente periode noemen. Bij zijn aantreden kreeg hij meteen zware kartelboetes op zijn bord, en om het kwakkelende bedrijf te stroomlijnen sloot hij verspreid over Europa tientallen fabrieken. Herstructureringen waren schering en inslag, en tal van activiteiten werden verkocht.

Lattoflex te koop

Alles kwam geleidelijk in een stroomversnelling, in die mate dat Chapelle vorig jaar een ware facelift voor het bedrijf doorvoerde. Hij zette de Bedding-divisie, bekend van de merken Lattoflex en Beka, te koop. Alle automobielactiviteiten - autozetels en dashboardhuiden - gingen de deur uit. Idem voor een reeks Oost-Europese fabrieken die soepelschuim maakten voor matrassen en zitmeubels.

249 miljoen Recticel gaat zich volledig toeleggen op isolatiematerialen. Die divisie leverde vorig jaar 249 miljoen euro omzet, met een winstmarge van 11,1 procent.

Dat leverde de nodige centen op met Foampartner zijn divisie Engineered Foams te verstevigen. ‘We wilden Recticel bouwen op twee pijlers, maar we gaan ons nu 100 procent toeleggen op isolatiematerialen.’

De isolatieafdeling boekte vorig jaar 249 miljoen euro omzet en haalde een winstmarge (ebitda) van 11 procent. Daarmee was het de meest winstgevende van de hele groep. Door de almaar strengere isolatienormen in het kader van de klimaatplannen, staat de divisie een mooie toekomst te wachten. Het bedrijf bouwde die tak de voorbije jaren al stelselmatig uit met nieuwe fabrieken in Frankrijk, het VK en Finland.

Er is consolidatie in de isolatiemarkt, en wij doen daaraan mee. Olivier Chapelle CEO Recticel

De verkoop van Engineered Foams levert 656 miljoen euro op. Waarvoor dat bedrag ingezet zal worden, is voer voor discussie in de raad van bestuur. Mogelijk vloeit een deel naar de aandeelhouders en gaat een deel naar expansie. ‘Er is consolidatie in de isolatiemarkt, en wij doen daaraan mee’, zegt Chapelle. Recticel kocht vorig jaar bijvoorbeeld het Poolse Gol-Star, een specialist in isolatieplaten, voor een ondernemingswaarde van 30 miljoen euro.

‘Met onze herwerkte strategie zullen we het volle potentieel van Recticel ontsluiten en superieure waarde realiseren voor de aandeelhouders in vergelijking met het ongevraagde overnamebod van Greiner', luidt het bij de Vlaamse groep.

Kingspan, derde keer goede keer?