Recticel vindt Portugese koper voor matrassentak

Met de geplande verkoop van twee van de drie afdelingen wapent de Belgische groep zich tegen het overnamebod van het Oostenrijkse Greiner.

Recticel heeft een koper gevonden voor zijn afdeling Slaapcomfort . Koper is het Portugese Aquinos, één van de grootste Europese fabrikanten van matrassen en meubelstoffen. Die is bereid inclusief schulden 122 miljoen euro te betalen voor de tak die onder meer bekend is van het merk Lattoflex.

Recticel schat dat de deal in het eerste kwartaal van 2022 kan afgerond worden en netto - na transactiekosten - 97 miljoen cash kan opleveren.

De Scandinavische activiteiten blijven bij Recticel en worden ondergebracht bij de afdeling Engineered Foams. Een afdeling die overigens ook op weg is naar de exit: Recticel is zinnens die historische kernactiviteit te verkopen aan het Amerikaanse Carpenter, voor 656 miljoen euro.

Dat Recticel zichzelf 'uitkleedt' tot een pure isolatiespeler, heeft alles te maken met het ongewenste bod van Greiner. Die Oostenrijkse groep verwierf via een deal met de holding Bois Sauvage en minderheidsbelang en probeert nu via een overnamebod de Belgische rivaal volledig in te lijven.

Sinterklaas en kerstavond

Zonder de tak Engineered Foams verliest Recticel echter zijn aantrekkingskracht voor Greiner. D-day is daarom 6 december. Die dag stemmen de aandeelhouders over de deal met Carpenter en de facto gifpil tegen de avances van Greiner. Recticel haalt alles uit de kast om de aandeelhouders te overtuigen.

Ook de verkoop van de matrassentak moet nog groen licht krijgen. En omdat alle documentatie tijdig ter beschikking van de aandeelhouders moet zijn, kan dat niet op dezelfde Sinterklaasdag. Daarom komt er een tweede buitengewone aandeelhoudersgadering en wel op kerstavond 24 december.

Opvallend: Bois Sauvage - de holding die zich tot nog toe in stilzwijgen hult over de deal die de kat de bel aanbond - steunt luidens het persbericht de verkoop van de matrassenafdeling en zal dus op de BAV vóór stemmen. Het verschil met Engineered Foams is natuurlijk dat de matrassen ook voor Greiner geen strategische activiteit vormen.