Recticel vliegt mee met ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos

De Belgische chemiegroep Recticel pakt donderdagochtend uit met een opmerkelijk contract . De Amerikaanse dochter Recticel Engineered Foams USA levert thermische en akoestische beschermingssystemen voor de New Glenn-raketkuip van Blue Origin . Blue Origin is het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos.

Meer specifiek zal de Amerikaanse Recticel-dochter schuimcomposieten leveren voor de New Glenn-raketkuip, een orbitaal herbruikbaar lanceervoertuig dat ontworpen is om mensen en ladingen routinematig in een baan om de aarde en verder te vervoeren.