Recticel worstelt met matrassenprobleem

De schuimrubberfabrikant heeft een prima halfjaar achter de rug. Maar de matrassenafdeling liet van zijn pluimen. De verkoop in de winkels kwakkelde. Topman Olivier Chapelle wil zelf online gaan verkopen.

'We zijn tevreden met de 4 procent omzetgroei en de stijging van onze brutobedrijfswinst met 12 procent', vertelde Olivier Chapelle, de topman van Recticel , vandaag in een toelichting bij de halfjaarcijfers. 'Voor het volledige jaar zien we een verdere groei. Maar niet alles liep even makkelijk'.

De divisie die plastics levert voor auto-onderdelen als dashboards en deurpanelen deed het goed, net als de afdeling die polyurethaanisolatie (pur) maakt voor de bouw.

Maar in de grootste afdeling, die schuimvullingen produceert voor zitmeubelen en het dempen van geluid - goed voor 40 procent van de omzet -, ging de winst licht achteruit. Recticel slaagde er niet in de hoge grondstofprijzen op tijd door te rekenen, al zou dat euvel in de tweede jaarhelft min of meer zijn opgelost.

Matrassen

Waar het volledig misliep, was in de afdeling 'slaapcomfort'. Die maakt matrassen, boxsprings en lattenbodems voor derden en voor eigen merken zoals Lattoflex, Beka, Bultex, Swissflex. Daar daalde de omzet met 10 procent en de winst met 40 procent.

'Dat heeft vooral te maken met de lagere trafiek in de winkels', legt Chapelle uit. 'Vooral in Duitsland, goed voor ongeveer een derde van de afzet.'

Schermvullende weergave Recticel-topman Olivier Chapelle ©Photo News

Waarom mensen in de eerste helft van dit jaar minder gingen shoppen - de verkoop van matrassen is al jaren een stabiele (vervangings-)markt - is volgens Chapelle niet eenduidig te verklaren. In gans West-Europa ziet hij een terugloop van het winkelbezoek van 10 à 15 procent.

'Ook de meubel- en de keukensector had het moeilijk. Komt het door het goede weer? Door het WK voetbal, waardoor mensen liever investeren in flatscreens? Of door de stijging van de online verkoop? Waarschijnlijk is het een combinatie van alles. Mogelijk waren er ook nog de naweeën van het schandaal met de toxische BASF-matrassen eind vorig jaar, dat breed in de Duitse pers werd uitgesmeerd.'

Zelf online verkopen

Recente cijfers over de online verkoop van matrassen en lattenbodems zegt Recticel niet te hebben, maar het sluit niet uit dat de dalende verkoop in winkels een structureel probleem wordt. Dat zal blijken na het derde en vierde kwartaal, bij uitstek het 'hoogseizoen' voor de aankoop van 'bedproducten'.

We bekijken hoe we matrassen en lattenbodems online kunnen verkopen via een eigen webshop Olivier Chapelle Ceo Recticel

Recticel verkoopt al online, maar alleen via de webshops van retailers en de ketens waar het aan levert. Chapelle wil ook een eigen Recticel-webshop opzetten waarmee hij rechtstreeks - als retailer - naar de consument stapt met zijn eigen merken.

'De officiële beslissing is nog niet genomen, maar we bekijken het. Met een eigen webshop kunnen we wereldwijd groeien. We zouden dan werken met een partner om thuis te leveren. Maar er zijn nog enkele hordes te nemen.'

Een ervan is de relatie met zijn huidige klanten, voor wie hij straks een concurrent wordt. Operationeel heeft Recticel ook geen enkele ervaring met online verkoop. 'Ik ben me ervan bewust dat veel e-commerce-initiatieven mislukken. We gaan dan ook niet over één nacht ijs. Het wordt een uitdaging.'

Chapelle geeft wel aan dat het online initiatief in zes maanden operationeel kan zijn. Dat betekent dat het in 2019 kan starten.

Isolatie

Het kroonjuweel van Recticel blijft echter de divisie die pur produceert voor de bouwsector. Vorig en begin dit jaar had die nog af te rekenen met gigantische leveringsproblemen en stratosferische prijzen van cruciale grondstoffen, maar die lijken achter de rug.

Schermvullende weergave Isolatiemateriaal van Recticel ©RV DOC

Voor de volgende jaren rekent Chapelle voor de isolatietak op een volumegroei van 7 à 10 procent. Recticel is op die markt de Europese nummer twee na het Ierse Kingspan met aan marktaandeel van circa 15 procent. Dat van Kingspan schommelt rond 25 procent.

Chapelle: 'Isolatiemateriaal in polyurethaan vertegenwoordigt in West-Europa ongeveer 10 procent van de isolatiemarkt. Dus er is nog rek. In België en het VK bedraagt ons marktaandeel ongeveer 30 procent. Maar in Frankrijk en Duitsland is het minder dan 5 procent. Daar gebruiken ze vooral isolatie in styreen of glas- en steenwol'. Dat is vaak de helft goedkoper maar volgens Chapelle veel minder performant.

Plastic voor auto's

Recticel blijft bij zijn beslissing om de autodivisie te verkopen, al is ze rendabel. Het bedrijf zei vorig jaar dat het de divisie die 'plastic huiden' maakt voor auto-interieurs in 2018 de deur uit wil omdat er te weinig synergie is met de andere divisies en omdat ze te kapitaalintensief is.

150 miljoen euro Autodivisie in etalage De verkoop van de autodivisie zit op schema. Ze staat voor 150 miljoen euro in de boeken.

'De veiling verloopt zoals gepland', zegt Chapelle. 'We zitten op schema'. Hij laat uitschijnen dat de verkoop, als alles goed gaat, in de eerste helft van volgend jaar kan worden afgerond.

De autodivisie staat voor 150 miljoen euro in de boeken maar welke prijs Recticel in gedachten heeft, wil Chapelle niet zeggen. 'Het moet een goede prijs zijn.' Met dat geld wil de topman overnames doen. 'We willen in Europa groeien in isolatie. Er zijn opportuniteiten. Maar de desinvestering van de autodivisie is niet noodzakelijk om overnames te doen.'